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    • 15.06.2023 11:15
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    • 15.06.2023 13:22
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    Son dakika: Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 9 ölü

    Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi’nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri köyde ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kanlı arazi kavgası: 9 ölü

    Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ölü sayısı 9'a yükseldi.

    Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

    Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

    Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan biri, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Böylelikle kavgada ölü sayısı 9'a yükseldi, 2 yaralının tedavisi devam ediyor.


    Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, arazi anlaşmazlığı kavgasının iki aile arasında çıktığını belirterek, kavganın 200 dönümlük bir arazi nedeniyle yaşandığını belirtti.

    Yaralıların sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldığını anlatan Vali Su, jandarma ekiplerinin bölgede gerekli önlemleri aldığını anlattı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Su, "200 dönümlük bir arazi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye gönderilen sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri aldı." dedi.

        Otomatik silahların kullanıldığı kavganın ardından jarmarma ekipleri bölgede tedbirlerini artırdı.

        İki aile arasında yaşanan kavga sırasında yakılan tarla, uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Yaşam Son dakika: Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 9 ölü
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