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    • Yaşam
    • 15.06.2023 11:15
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    • 15.06.2023 11:53
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    Son dakika: Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 8 ölü

    Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi’nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri köyde ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

    takvim.com.tr
    Kanlı arazi kavgası: 8 ölü

    Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    200 DÖNÜMLÜK ARAZİ!
    İlçeye bağlı Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

    Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, arazi anlaşmazlığı kavgasının iki aile arasında çıktığını belirterek, "200 dönümlük bir arazi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye gönderilen sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri aldı." dedi.

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