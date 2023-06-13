ÖZEL SEKTÖRDE BAYRAM İZNİ KAÇ GÜN?

9 Günlük Kurban Bayramı tatili izinleri memur ve kamu çalışanları için netleşti. Özel sektörde ise izinler şirket tarafından belirlenmektedir. 9 günlük idari izinli bayram tatili özel sektörü kapsamıyor.