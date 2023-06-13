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    • Yaşam
    • 13.06.2023 10:31
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    • 13.06.2023 10:31
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    Bayram tatili kaç gün? 2023 Kurban Bayramı 9 gün mü oldu? Başkan Erdoğan'dan açıklama! 26, 27 Haziran 2023...

    Başkan Erdoğan'dan bayram tatili müjdesi! Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı.2023 yılı Kurban Bayramı tatili için hazırlıklar şimdiden başladı. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bayram tatili kaç gün? Başkan Erdoğan’dan açıklama!

    Başkan Erdoğan'dan bayram tatili müjdesi! Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı.2023 yılı Kurban Bayramı tatili için hazırlıklar şimdiden başladı. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte detaylar...

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

    Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Kurban Bayramı 2023 yılında ilk günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.
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