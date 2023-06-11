Kurban Bayramı arefe günü ve bayramın 1.2.3.4. günleri ne zaman? 2023 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ! 9 gün tatil ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı arefe günü ne zaman sorusu merak edildi. İşte 2023 Kurban Bayramı takvimi ve tüm detaylar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
27 Haziran 2023 Salı Arefe
28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)
29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)
30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)
01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kabine sonrası yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nda 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır" dedi.