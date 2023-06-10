Günay Güc: Bu ödül Vippon Holidays ekibine armağan olsun

Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren, bir süre önce de Dubai ve Londra ofislerini açan turizm acentesi Vippon Holidays'in kurucusu Günay Güc, iş hayatındaki başarılarını ödülle taçlandırdı. Genç girişimcinin firması, bu sene 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Zirve Ödülleri'nde 'Zirve'nin En Başarılı Turizm Firması' seçildi.

TÜRKİYE HAK ETTİĞİ YERİ BULACAK

Günay Güc, Cahide Palazzo'da düzenlenen görkemli törende ödülünü Tayyar Işıksaçan, Ece Erken ve Jess Molho'nun elinden aldı. Farklı ülkelerden Türkiye'yi ziyaret etmek isteyenlere yüksek standartlarda hizmet sunan firmanın başarı sırrını açıklayan Günay Güc, "Türkiye'ye ve İstanbul'a çok âşığız. İstanbul'un ve Türkiye'nin dünyada hak ettiği yeri bulması için gece gündüz çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

EN İYİ HİZMETİN PEŞİNDE

Başarılı girişimci, Vippon Holidays'e verilen bu ödülü firmanın 200 çalışanına armağan etti: "Yılın en başarılı turizm şirketi seçilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda, gecesini gündüzüne katarak büyük özveriyle çalışan ve artık ailem gibi gördüğüm ekibimin katkısı büyük. Ödülü, onu kazanmamıza en büyük katkıyı sağlayan ekibime hediye ediyorum. Yıllardır en iyi hizmeti vermek için üstün gayretle çalışıyorlar. Önümüzdeki süreçte ekibimi daha da büyütürken, bu başarılara hep birlikte yenilerini ekleyeceğiz."

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