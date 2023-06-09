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    • Yaşam
    • 09.06.2023 10:06
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    • 09.06.2023 10:41
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    Son dakika: Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır 14 yaralı

    Son dakika haberleri... Samsun İlkadım ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 5512 numaralı tramvayın vatmanı trende sıkışırken, ilk belirlemelere 1'i ağır 14 yaralı olduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İki tramvay kafa kafaya çarpıştı; 1’i ağır 14 yaralı

    Samsun İlkadım ilçesinde iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kaza, saat 09.40 sıralarında raylı sistem hattı İlkadım ve Canik ilçeleri sınırında bulunan Mert Irmağı Köprüsü'nde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy yönüne giden 5512-A numaralı tramvay, önünde seyir eden 5509-A numaralı tramvaya henüz bilinmeyen bir nedenle duramayarak arkadan çarptı.

    Kaza, çevredekilerin ihbarı üzerine 112'ye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5512 numaralı tramvayın vatmanı trende sıkışırken, her iki trendeki çok sayıda yolcu da yaralandı. Vatman, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

    Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından Samsun'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır 14 yaralı
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