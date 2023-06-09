Son dakika: Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır 14 yaralı

Kaza, çevredekilerin ihbarı üzerine 112'ye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5512 numaralı tramvayın vatmanı trende sıkışırken, her iki trendeki çok sayıda yolcu da yaralandı. Vatman, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından Samsun'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.