Başarılı yazar Mevlüt Açık’tan yeni kitap

Mevlüt Açık dijital kitaplara olan rağbet ile ilgili; "Teknolojinin gelişimiyle dijital kitaplar son zamanlarda bayağı rağbet görüyor. Yeni nesil dijital kitaplara daha çok yöneldi ama elinize kitabı alıp sayfasını çevirerek okumanın verdiği hazzın yerini hiçbir şey tutmuyor. Her zaman kitaba dokunmayı tavsiye ediyorum" dedi.



Genç ve başarılı yazar Mevlüt Açık, yazarlık çalışmalarına son sürat devam ediyor. 2015 yılında okurları ile buluşturduğu deneme türündeki ilk kitabı "Cansızım" okurlar tarafından büyük bir coşku ile karşılanmıştı. Bugünlerde ise yeni kitabının hazırlık sürecini devam ettiren ünlü yazar Açık, bu sefer gerçek bir hayat hikayesini konu edinen bir roman üzerinde çalışıyor.



Kendisi gibi başarılı bir yayınevinin arayışında olduğunu belirten Mevlüt Açık, "Sevenlerime okuyucularıma ilk günden beri verdikleri destek için teşekkür ederim. Onların sayesinde ikinci kitabımı yazmak için motivasyon buldum. Benim en büyük motivasyonum oldunuz" diyerek sevenlerine seslendi.

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