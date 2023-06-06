İstanbul'da büyük vurgun! Dolandırıcıların hedefinde bu kez ralliciler var

İstanbul'da bir büyük dolandırıcılık olayı daha yaşandı. Futbol dünyasının ünlü isimlerini 80 milyon dolar dolandıran özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın ardından, benzer bir "Fon vurgunu" daha gündemi sarstı. Bu kez dolandırıcılar, ralli dünyasını kandırdı. Özel bankalarda yıllarca çalışan Müjgan D, emekli olduktan sonra eşi ve oğlu ile birlikte, "Fon" işine başladı. Aralarında Sevinç İnönü'nün akrabası olan ünlü rallici Burak Sohtorik'in de olduğu 100'e yakın kişiyi, borsada aylık yüzde 8-10 kar vaadiyle 40 milyon dolar dolandırdığı iddiası ortaya atıldı.

Nisan ayından itibaren kar vaadini yüzde 25'e çıkaran ve müşterilerini kredi çekmeleri için yönlendiren Müjgan D, bir anda sırra kadem bastı. Bırakın kar payını, ana paralarını bile alamayan mağdurlar, soluğu savcılıkta aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu aile şirketi üyeleri ile ilgili araştırmaların yapıldığı hatırlatıldı.

Mustafa Sait ÖZKAN