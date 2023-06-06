Eşinden kısa olan ABD'li Brian Sanchez Türkiye'de ameliyat oldu!

Türk doktorlar bunu da başardı. Yaptıkları boy uzatma ameliyatı ile tarih yazdı. Brian Sanchez de ameliyat için İstanbul'daki bir kliniğin kapısını çaldı. 1.71'lik Sanchez, eşinden kısa olduğu için hep üzgün bir hayat yaşadı.

Boy uzatma ameliyatı olmak için dünyanın her yerinde araştırma yapmaya başladı. En eyi doktorların Türkiye'de bulunduğunu öğrenince rotayı İstanbul'a kırdı. Özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. 106 bin dolar ödeme yaptı.