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    • Yaşam
    • 05.06.2023 06:58
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    • 05.06.2023 13:20
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    HAVA DURUMU | Valilik saat vererek uyardı! Yurtta sel felaketi

    Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrası Karadeniz'de birçok ilde sağanak etkili oldu. Sağanak yurt genelinde sele neden olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Samsun'da taşkın ile sürüklenen Şükrü Köksal hayatını kaybetti. Amasya'da ise sel sularına kapılan araçtaki Murat Ekşi ve Zilal Şahin kayboldu. Kaybolan iki kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Kaybolan iki kişiden Murat Ekşi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kastamonu’nun İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke Çayı’nda su seviyesinin yükselmesiyle çayın etrafında bulunan bodrum ve giriş katta oturanlar ile araçların tahliyesine başlandı. Çayların kenarlarında taş ve toprak yığınlarıyla barikat oluşturuldu. Belediye hoparlörlerinden de anons yapılarak esnaftan iş yerlerini açmaması istendi. Samsun'da bir, Kastamonu ve Sinop'ta iki ilçede okullar tatil edildi. Öte yandan Kastamonu Valiliği, bugün saat 15.00 sıralarına kadar gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve heyelan risklerine dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Karadeniz’de sel alarmı!

    Şiddetli sağanak yurt genelinde can kaybı ve maddi hasara neden oldu. Karadeniz'de birçok kentte sel yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ve AFAD peş peşe uyarılarda bulundu. Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop'ta devam eden yağışların, öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğini duyurarak, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları için uyardı.



    KASTAMONU'DA YAĞIŞ GECE BOYU DEVAM ETTİ
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya devam ediyor.

    KASTAMONU'DA DERE SULARI YÜKSELDİ | VİDEO İZLE


    Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi.

    İnebolu Çayı'nın taşma tehlikesi nedeniyle Karayolları, DSİ, İnebolu Belediyesi ve Özel İdare ekipleri gece boyunca dere kenarlarında önlem aldı. Sel suları dere kenarlarında hasara neden oldu. İsmetpaşa ve Abdurrahmanpaşa caddelerinde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı.

        Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        EĞİTİME ARA VERİLDİ
        İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle İlçedeki tüm okullarda 1 gün eğitime ara verildi. Öte yandan sağanak nedeniyle Samsun'un Ladik ve Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi.Ladik Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede şiddetli yağışın etkisini sürdürdüğü, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önleyici tedbir olarak 5 Haziran Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

        Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise il genelindeki sağanağın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.Sağanak nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimizde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 5 Haziran 2023 Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçe genelinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Erfelek ilçemizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir."

            İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, dün akşamdan bu yana şiddetli yağışla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

            Devam eden yağışlar nedeniyle İnebolu Çayı'ndaki su seviyesinin oldukça yükseldiğini bildiren Baycar, "Önlem olarak dere kenarlarına taşlarla set oluşturduk. Terminal Köprüsü'nün üzerinden suyun geçişini engellemek için orada biriken malzemeleri, molozları iş makineleriyle temizlemekteyiz." dedi.

            Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Baycar, "Tedbir olarak da vatandaşlarımızın muhakkak duyarlı olması, alt katlarda oturan vatandaşlarımızın üst katlara çıkması, işi olmayan vatandaşlarımızın dere kenarında bulunmamasını rica ediyoruz."

                "Okullarımızı pazartesi itibariyle tatil ettik. Özellikle dere kenarındaki iş yerlerimizin de tehlike geçene kadar açılmamasını özellikle istirham ediyorum. İnşallah tedbirlerimizle beraber bu afeti herhangi bir sıkıntı olmadan atlatacağız." diye konuştu.

                ESNAFTAN İŞ YERLERİNİ AÇMAMALARI İSTENDİ
                Söke Çayı ve Ezine Çayı'nda taşkın riskine karşı önlem alındı. Çayların kenarlarında taş ve toprak yığınlarıyla barikat oluşturuldu.

                Belediye hoparlörlerinden de anons yapılarak esnaftan iş yerlerini açmaması istendi.

                    Bozkurt-Bayramgazi yolu ile Bozkurt-Sarıçiçek köy yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

                    SAĞANAK SÜRÜYOR
                    Ayrıca İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin bölgesinde sağanak yağışın halen devam ederken, özellikle İnebolu ilçesinde kriz masası oluşturuldu.

                    Söke Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle çayın etrafında bulunan bodrum ve giriş katta oturanlar ile araçların tahliyesine başlandı.

                    SAMSUN'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
                    Samsun'un Ladik ilçesinde sele kapılan kişi yaşamını yitirdi. İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

                        Alıçlı Mahalesi'nde hayvanlarını köprüden geçirmek isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal dengesini kaybederek sele kapıldı.

                        Vatandaşların bulduğu Köksal'ın cenazesi köydeki evine getirildi.

                        SİNOP'TA EVLERİ SU BASTI
                        Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. Kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

                        Sağanak nedeniyle Akliman mevkisinde evlerini su basan iki aile, Valilik tarafından geçici olarak kentteki bir misafirhaneye yerleştirildi. Sinop Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yaptı.

                        Ayancık-Türkeli yolunun 36'ncı kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri kapanan yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı.

                        Ayancık-Boyabat kara yolu da heyelan nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İki ilçe arasındaki ulaşım ise eski Akçekese yolundan sağlanıyor.

                        Sinop-Ayancık kara yolu üzerinde bazı noktalarda oluşan heyelanlara da karayolları ekipleri müdahale ederek, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

                            AMASYA'DA SU BASKINLARI
                            Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev, ahır ve arazileri su bastı. İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı.

                            Köseler, Kiziroğlu, Sarayözü, Dumanlı, Çal ve Pısacık köylerinde kuvvetli yağış sonrası derelerden taşan sular köydeki bazı ev, ahır ve arazilere doldu. Vatandaşlar ahırlardaki hayvanlarını güçlükle tahliye etti.

                            Sarayözü Köyü Muhtarı Saniye Altun, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Kanalizasyon ve içme suyu hatları zarar gördü. 10 dakika içinde köyü sel bastı. Çok şükür can kaybımız yok tek tesellimiz bu" dedi.

                            AMASYA'DA 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
                            Amasya'da sağanak dün sel ve su baskınlarına neden oldu. Sel, faciayı da peşinden getirdi. Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi. Sel sularına kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıld.

                            Şahin'in durumu bildirmesi üzerine 05 AAD 046 plakalı araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köydeki göletin etrafında yapılan aramalarda bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Hava muhalefeti nedeniyle ara verilen aramalar devam ediyor.

                            KASTAMONU VE SİNOP'A TURUNCU KODLU UYARI
                            Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün de 14 il için sarı kodlu, Kastamonu ve Sinop için turuncu kodlu uyarı yaptı.

                            METEROLOJİ SAAT VERDİ
                            Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kastamonu ve çevre illerde bugün saat 15.00 sıralarına kadar gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve heyelan risklerine dikkat çekildi.

                                5 ARAÇ ÇÖKEN İSTİNAT DUVARININ ALTINDA KALDI!

                                Samsun'da kentte etkili olan sağanakta, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü. Park halindeki 5 araç, istinat duvarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AEFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

                                BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

                                Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop un çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                                HAVA SICAKLIĞI
                                Yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

                                RÜZGAR
                                Kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

                                KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
                                Yağışların; Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop un çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

                                BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
                                MARMARA
                                Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in iç kesimleri ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                                EDİRNE °C, 27°C
                                Parçalı ve çok bulutlu

                                İSTANBUL °C, 23°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                KIRKLARELİ °C, 25°C
                                Parçalı ve çok bulutlu

                                SAKARYA °C, 23°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                EGE
                                Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Afyon, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                                A.KARAHİSAR °C, 21°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                DENİZLİ °C, 27°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                İZMİR °C, 28°C
                                Parçalı ve çok bulutlu

                                MUĞLA °C, 26°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    AKDENİZ
                                    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                                    ADANA °C, 29°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    ANTALYA °C, 26°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    HATAY °C, 28°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu

                                    K.MARAŞ °C, 30°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    İÇ ANADOLU
                                    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                                    ANKARA °C, 22°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    ESKİŞEHİR °C, 21°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    KONYA °C, 19°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                                    YOZGAT °C, 18°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                                    BATI KARADENİZ
                                    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                                    BOLU °C, 19°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    DÜZCE °C, 21°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    KASTAMONU °C, 21°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                                    ZONGULDAK °C, 19°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                                    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kuvvetli, Samsun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                                    AMASYA °C, 24°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                                    SAMSUN °C, 23°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                                    TOKAT °C, 22°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                                    TRABZON °C, 22°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    DOĞU ANADOLU
                                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                                    ERZURUM °C, 23°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    IĞDIR °C, 32°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu

                                    KARS °C, 26°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    MALATYA °C, 26°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    GÜNEYDOĞU ANADOLU
                                    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                                    DİYARBAKIR °C, 34°C
                                    Parçalı bulutlu

                                    GAZİANTEP °C, 30°C
                                    Parçalı bulutlu

                                    SİİRT °C, 31°C
                                    Parçalı bulutlu

                                    ŞANLIURFA °C, 32°C
                                    Parçalı bulutlu

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