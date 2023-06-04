HAVA DURUMU | Valilik saat vererek uyardı! Yurtta sel felaketi

Şiddetli sağanak yurt genelinde can kaybı ve maddi hasara neden oldu. Karadeniz'de birçok kentte sel yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ve AFAD peş peşe uyarılarda bulundu. Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop'ta devam eden yağışların, öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğini duyurarak, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları için uyardı.
KASTAMONU'DA YAĞIŞ GECE BOYU DEVAM ETTİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya devam ediyor.
KASTAMONU'DA DERE SULARI YÜKSELDİ | VİDEO İZLE
Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi.
İnebolu Çayı'nın taşma tehlikesi nedeniyle Karayolları, DSİ, İnebolu Belediyesi ve Özel İdare ekipleri gece boyunca dere kenarlarında önlem aldı. Sel suları dere kenarlarında hasara neden oldu. İsmetpaşa ve Abdurrahmanpaşa caddelerinde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı.