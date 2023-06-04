HAVA DURUMU | Meteoroloji 16 ilde alarm verdi! Kastamonu’da sel tehlikesi: İnebolu ilçesi boşaltılıyor

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor.