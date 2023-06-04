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    • Yaşam
    • 05.06.2023 06:58
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    • 05.06.2023 07:46
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji 16 ilde alarm verdi! Kastamonu’da sel tehlikesi: İnebolu ilçesi boşaltılıyor

    Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrası Karadeniz'de birçok ilde sağanak etkili oldu. Kastamonu’nun İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke Çayı’nda su seviyesinin yükselmesiyle çayın etrafında bulunan bodrum ve giriş katta oturanlar ile araçların tahliyesine başlandı. Şiddetli yağışlarla birlikte menfez köprüler zarar görürken bazı köylere de ulaşım sağlanamıyor. Samsun’un Ladik ilçesinde sele kapılan kişi yaşamını yitirdi. Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. Kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün de 14 il için sarı kodlu, Kastamonu ve Sinop için turuncu kodlu uyarı yaptı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sel tehlikesi! İlçe boşaltılıyor

    Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrası Karadeniz'de birçok ilde sağanak etkili oldu.

    KASTAMONU'DA YAĞIŞ GECE BOYU DEVAM ETTİ
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya devam ediyor.

    KASTAMONU'DA DERE SULARI YÜKSELDİ | VİDEO İZLE


    İki kez sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi.

    UYARI YAPILDI!
    Kastamonu'nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayı'nın taşkın riskine karşı ilçede tedbirler artırıldı. İnebolu ilçesinde giriş kat ile birinci katta oturan ailelerin üst katlara çıkması ya da evlerini tamamen boşaltmaları istenerek, Söke Çayı çevresinde bulunan araçların da kaldırılması için çalışma başlatıldı.

    İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.

    TEYAKKUZ HALİ
    İnebolu'da Söke Çayı üzerinde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sular gelmeye başladı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, ellerinde küreklerle suyu tahliye etmeye çalışırken, olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi.

        EVLERİ SU BASTI
        Öte yandan 2021 yılında büyük sel felaketi yaşayan Bozkurt ilçesinde de sağanak yağış ile birlikte bazı apartmanların bodrum ve giriş katlarını su bastı. Su seviyesi asansör seviyesine kadar yükselirken vatandaşlar ekiplerden yardım istedi.

        Çatalzeytin ilçesinde de şiddetli yağışla birlikte ilçe merkezi ile köylerinde birçok evi ve iş yerini su bastı.

        Şiddetli yağışlarla birlikte menfez köprüler zarar görürken bazı köylere de ulaşımın sağlanamıyor.

        SAĞANAK SÜRÜYOR
        Ayrıca İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin bölgesinde sağanak yağışın halen devam ederken, özellikle İnebolu ilçesinde kriz masası oluşturuldu.

            SAMSUN'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
            Samsun'un Ladik ilçesinde sele kapılan kişi yaşamını yitirdi. İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

            Alıçlı Mahalesi'nde hayvanlarını köprüden geçirmek isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal dengesini kaybederek sele kapıldı.

            Vatandaşların bulduğu Köksal'ın cenazesi köydeki evine getirildi.

            SİNOP'TA EVLERİ SU BASTI
            Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. Kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

            Sağanak nedeniyle Akliman mevkisinde evlerini su basan iki aile, Valilik tarafından geçici olarak kentteki bir misafirhaneye yerleştirildi. Sinop Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yaptı.

            Ayancık-Türkeli yolunun 36'ncı kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri kapanan yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı.

            Ayancık-Boyabat kara yolu da heyelan nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İki ilçe arasındaki ulaşım ise eski Akçekese yolundan sağlanıyor.

            Sinop-Ayancık kara yolu üzerinde bazı noktalarda oluşan heyelanlara da karayolları ekipleri müdahale ederek, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

                AMASYA'DA SU BASKINLARI
                Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev, ahır ve arazileri su bastı. İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı.

                Köseler, Kiziroğlu, Sarayözü, Dumanlı, Çal ve Pısacık köylerinde kuvvetli yağış sonrası derelerden taşan sular köydeki bazı ev, ahır ve arazilere doldu. Vatandaşlar ahırlardaki hayvanlarını güçlükle tahliye etti.

                Sarayözü Köyü Muhtarı Saniye Altun, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Kanalizasyon ve içme suyu hatları zarar gördü. 10 dakika içinde köyü sel bastı. Çok şükür can kaybımız yok tek tesellimiz bu" dedi.

                KASTAMONU VE SİNOP'A TURUNCU KODLU UYARI
                Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün de 14 il için sarı kodlu, Kastamonu ve Sinop için turuncu kodlu uyarı yaptı.

                BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
                Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop un çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                HAVA SICAKLIĞI
                Yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

                RÜZGAR
                Kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

                    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
                    Yağışların; Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop un çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

                    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
                    MARMARA
                    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in iç kesimleri ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    EDİRNE °C, 27°C
                    Parçalı ve çok bulutlu

                    İSTANBUL °C, 23°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    KIRKLARELİ °C, 25°C
                    Parçalı ve çok bulutlu

                    SAKARYA °C, 23°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    EGE
                    Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Afyon, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    A.KARAHİSAR °C, 21°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    DENİZLİ °C, 27°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    İZMİR °C, 28°C
                    Parçalı ve çok bulutlu

                    MUĞLA °C, 26°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    AKDENİZ
                    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                    ADANA °C, 29°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ANTALYA °C, 26°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    HATAY °C, 28°C
                    Parçalı ve çok bulutlu

                    K.MARAŞ °C, 30°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    İÇ ANADOLU
                    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                    ANKARA °C, 22°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ESKİŞEHİR °C, 21°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    KONYA °C, 19°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                    YOZGAT °C, 18°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                        BATI KARADENİZ
                        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                        BOLU °C, 19°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        DÜZCE °C, 21°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        KASTAMONU °C, 21°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                        ZONGULDAK °C, 19°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kuvvetli, Samsun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                        AMASYA °C, 24°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                        SAMSUN °C, 23°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                        TOKAT °C, 22°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                        TRABZON °C, 22°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        DOĞU ANADOLU
                        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                        ERZURUM °C, 23°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        IĞDIR °C, 32°C
                        Parçalı ve çok bulutlu

                        KARS °C, 26°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        MALATYA °C, 26°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        GÜNEYDOĞU ANADOLU
                        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                        DİYARBAKIR °C, 34°C
                        Parçalı bulutlu

                        GAZİANTEP °C, 30°C
                        Parçalı bulutlu

                        SİİRT °C, 31°C
                        Parçalı bulutlu

                        ŞANLIURFA °C, 32°C
                        Parçalı bulutlu

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                        Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji 16 ilde alarm verdi! Kastamonu’da sel tehlikesi: İnebolu ilçesi boşaltılıyor
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