HAVA DURUMU | Meteoroloji 16 ilde alarm verdi! Kastamonu’da sel tehlikesi: İnebolu ilçesi boşaltılıyor

Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrası Karadeniz'de birçok ilde sağanak etkili oldu.
KASTAMONU'DA YAĞIŞ GECE BOYU DEVAM ETTİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya devam ediyor.
KASTAMONU'DA DERE SULARI YÜKSELDİ | VİDEO İZLE
İki kez sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi.
UYARI YAPILDI!
Kastamonu'nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayı'nın taşkın riskine karşı ilçede tedbirler artırıldı. İnebolu ilçesinde giriş kat ile birinci katta oturan ailelerin üst katlara çıkması ya da evlerini tamamen boşaltmaları istenerek, Söke Çayı çevresinde bulunan araçların da kaldırılması için çalışma başlatıldı.
İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.
TEYAKKUZ HALİ
İnebolu'da Söke Çayı üzerinde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sular gelmeye başladı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, ellerinde küreklerle suyu tahliye etmeye çalışırken, olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi.