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    • 03.06.2023 00:32
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    Hindistan'da tren faciası: Ölü ve yaralılar var!

    Son dakika... Hindistan'ın Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında 171 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgede kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ve etkilenenlere "mümkün olan tüm yardımın" verildiğini açıkladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hindistan’da feci tren kazası: 171 kişi hayatını kaybetti!

    Son dakika... Hindustan Times'ın haberine göre, eyaletin Balasore bölgesinde Coromandel Express'e ait yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

    HİNDİSTAN'DA KATLİAM GİBİ KAZA I VİDEO İZLE

    Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında, yerel saatle 19.20'de meydana gelen kazada 171 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.

    Yetkililer, yaralıların 179'unun hastaneye kaldırıldığını, trende sıkışan 600'den fazla yolcunun çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Shalimar Tren İstasyonu'ndan kalkan trenin Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi. Bölgeye 50'den fazla ambulans sevk edildi.
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