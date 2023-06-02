MODİ'DEN AÇIKLAMA

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgede kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ve etkilenenlere "mümkün olan tüm yardımın" verildiğini açıkladı.

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