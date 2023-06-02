Hindistan'da meydana gelen tren kazasında 50 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika... Hindistan basını, ülkenin Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında 50 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, Hindistan'ın doğusunda bir trenin raydan çıktığını açıkladı.

Birçok insanın vagonların içinde mahsur kaldığı belirtilirken, kazada en az 50 kişi hayatını kaybederken, 300 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgede kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ve etkilenenlere "mümkün olan tüm yardımın" verildiğini açıkladı.

Detaylar geliyor...