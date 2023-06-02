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    • Yaşam
    • 02.06.2023 19:51
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    • 02.06.2023 20:01
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    Hindistan'da meydana gelen tren kazasında 50 kişi hayatını kaybetti!

    Son dakika... Hindistan basını, ülkenin Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında 50 kişinin öldüğünü bildirdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgede kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ve etkilenenlere "mümkün olan tüm yardımın" verildiğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Hindistan’da feci tren kazası: 50 kişi hayatını kaybetti!

    Son dakika... Hindistan basını, ülkenin Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında 50 kişinin öldüğünü bildirdi.

    Yetkililer, Hindistan'ın doğusunda bir trenin raydan çıktığını açıkladı.

    Birçok insanın vagonların içinde mahsur kaldığı belirtilirken, kazada en az 50 kişi hayatını kaybederken, 300 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgede kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ve etkilenenlere "mümkün olan tüm yardımın" verildiğini açıkladı.

    Detaylar geliyor...

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    Haberler Yaşam Hindistan'da meydana gelen tren kazasında 50 kişi hayatını kaybetti!
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