Mete Koçak: Yurt dışından gelenlere ulaşım ve otel hizmeti sunuyoruz

Mete Koçak, özellikle mikro kaynak uygulamalarıyla tanınan bir saç tasarımcısı. Sosyal medyada "M'ikro K'ayna'k diye yazılır, Mete KoçaK diye okunur" sloganını kullanan Koçak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adını yurt dışında da duyurmayı başardı. Başarılı saç tasarımcısı, bu sayede Ankara'daki salonunda yalnızca başkentlileri değil, hem şehir dışından hem de yurt dışından gelen birçok müşteriyi ağırlamaya başladı.



SEKTÖRDE YENİ BİR DÖNEM

Saçlarını yaptırmak için yurt dışından Ankara'ya gelen müşterilerinin ulaşım ve konaklama sorununu çözmek isteyen Mete Koçak, 'VIP servis' hizmetini uygulamaya koydu. Başkente gelen kadınları havalimanından VIP araçla aldıran Koçak, şehirde kalacak olanlara otelde konaklama imkânı da sunmaya başladı. Kendi sektöründe yeni bir dönem başlatan Mete Koçak, öncüsü olduğu bu uygulama hakkında şunları söyledi:



YABANCI MÜŞTERİ SAYISI ARTTI

"Sosyal paylaşım platformları, bizim için de bir dönüm noktası oldu. Buradan yaptığımız paylaşımlar sayesinde müşteri portföyümüz genişledi. Ankara'daki salonumuzda sadece başkentlileri değil, şehir dışından ve yurt dışından gelen çok sayıda müşterimizi de ağırlıyoruz artık. Yabancı müşterilerimiz, ulaşım ve konaklama konusunda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bu süreci onlar adına kolaylaştırmak için VIP servis hizmetimizi uygulamaya koyduk. Kendilerini havalimanından özel araçlarla alarak salonumuza getiriyor, buradaki işlemlerin ardından dileyenlere otelde konaklama imkânı sunuyoruz. Bu uygulamamız şimdiden yoğun talep görmeye başladı, yurt dışından gelen müşterilerimizin sayısı epey arttı. Sektörde standartları yükselten bu uygulamanın yaygınlaşacağını düşünüyorum."

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