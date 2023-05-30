Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Mayıs Salı günü için hava durumu raporunu yayımladı. Raporda Başkent Ankara'nında içinde bulunduğu 28 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışların ülke genelinde aralıklarla, sıcaklıkların ise yurdun güneydoğusunda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BAŞKENT ANKARA İÇİN KRİTİK UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Başkent Ankara için bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır " ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Başkent Ankara için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda "Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Ankara, Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir." İfadeleri yer aldı.

28 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin 'sarı' kod ile uyardığı 28 il şu şekilde: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Batman, Karabük

"Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Bilecik, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."