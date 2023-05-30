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    • Yaşam
    • 30.05.2023 10:42
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    • 30.05.2023 13:52
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    HAVA DURUMU I Meteoroloji'den 28 ilde sarı kodlu uyarı! 30 Mayıs hava durumu raporu: İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Mayıs Salı günü için hava durumu raporunu yayımladı. Raporda Başkent Ankara'nında içinde bulunduğu 28 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışların ülke genelinde aralıklarla, sıcaklıkların ise yurdun güneydoğusunda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    takvim.com.tr
    Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den kritik uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Mayıs Salı günü için hava durumu raporunu yayımladı. Raporda Başkent Ankara'nında içinde bulunduğu 28 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışların ülke genelinde aralıklarla, sıcaklıkların ise yurdun güneydoğusunda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    BAŞKENT ANKARA İÇİN KRİTİK UYARI GELDİ

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Başkent Ankara için bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır " ifadeleri kullanıldı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Başkent Ankara için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda "Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Ankara, Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir." İfadeleri yer aldı.

    28 İLE SARI KODLU UYARI

    Meteoroloji'nin 'sarı' kod ile uyardığı 28 il şu şekilde: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Batman, Karabük

    "Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Bilecik, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

    Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    30 MAYIS SALI GÜNÜ BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    EDİRNE °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAKARYA °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve iç kesimlerinde yerer olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        K.MARAŞ °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ANKARA °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevreleri ve Kastamonu'un kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 19°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 24°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 21°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 20°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA VE DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, (Artvin ve Rize çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 28°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 22°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 27°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 23°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 20°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            IĞDIR °C, 28°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 23°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 25°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Parçalı ve çok bulutlu, (Şanlıurfa ve Mardin hariç) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 27°C

                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GAZİANTEP °C, 26°C

                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SİİRT °C, 27°C

                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ŞANLIURFA °C, 29°C

                Parçalı ve çok bulutlu

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                Haberler Yaşam HAVA DURUMU I Meteoroloji'den 28 ilde sarı kodlu uyarı! 30 Mayıs hava durumu raporu: İstanbul'da hava nasıl olacak?
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