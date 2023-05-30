Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Mayıs Salı günü için hava durumu raporunu yayımladı. Yağışların ülke genelinde aralıklarla, sıcaklıkların ise yurdun güneydoğusunda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİDEN O BÖLGELERE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Bilecik, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
30 MAYIS SALI GÜNÜ BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı