Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Mayıs Salı günü için hava durumu raporunu yayımladı. Yağışların ülke genelinde aralıklarla, sıcaklıkların ise yurdun güneydoğusunda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİDEN O BÖLGELERE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Bilecik, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.