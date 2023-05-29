İç mimar Tolga Gürsoy: Evin kalbi mutfak

Pandemiyle birlikte mutfakta geçirilen sürenin artmasının, mutfak tasarımlarına etkisini nasıl değerlendirirsiniz?

Tolga Gürsoy: Pandemi sürecinin mutfak tasarımında önemli bir değişime sebep olduğu kesin. Özellikle uzun yıllardır inşa edilmiş olan projelerde kullanım kolaylığı ve tasarım çok göz ardı edilmişti. Kullanıcılar mutfaklarında daha fazla vakit geçirdikçe eksiklerin farkına vardılar. Kullanıcı, vakit geçirdiği mekânlarda kesinlikle kendini yansıtan detaylar görmek istiyor. Teknolojinin bu kadar geliştiği dünyada buna ilişkin çözümlere de mutlaka yer vermek gerekiyor. Mutfaklar evimizin en güzel etkinlik alanları esasında. Evin kalbi diyebiliriz. Ailemizle veya dostlarımızla keyifli vakit geçireceğimiz kaliteli mekânlar oluşturmamız gerekiyor. Pandemi, geçtiğimiz 50 yıl içinde uzaklaşılmış birçok hissiyatı yeniden fark etmemizi de sağladı. Kendi kendine bir şeyleri üretebilmek ve paylaşabilmek bunların en önemlilerinden. Mutfak da üretimin ve paylaşımın merkezi olduğu için tasarımına çok fazla özen göstermek gerekiyor.

YAZLIKLARIN MUTFAKLARI YENİLENİYOR

Yazlık bölgelerde mutfaklar için yenilenme hareketi yaşandı mı?

Tolga Gürsoy: Birkaç yıldır yaz tatilleriyle ilgili ciddi bir kuşku vardı, özellikle otel kullanımı konusunda. Dolayısıyla insanların yazlık kullanımı fazlasıyla arttı. Yazlığı olmayanlar, yazlık sahibi olmaya gayret etti. İmkânı olmayanlar tanıdığı kişilere misafir oldu. Tabii ki mevcutta yazlığı olanların yenileme çalışmaları oldu. Geçtiğimiz 3 yılda tatil yörelerinde çok fazla tasarım, tadilat gerçekleşti. Tatil sezonu genelde ekimde son buluyor, başlangıç ise mayıs ayı diye düşündüğümüzde kasım ve aralık ayları bu tip tasarım ve uygulama kararları için en uygun dönemler oluyor. Önümüzdeki 2 ay yazlıklarla alakalı taleplerin yoğun olacağını düşünüyorum.

SICAK RENKLER ÖN PLANDA

Mutfak tasarımlarında son dönemin öne çıkan özellikleri neler?

Tolga Gürsoy: Mutfak tasarımlarında sıcak renkler son zamanlarda çok ön planda. Bununla beraber kısmen ahşap kullanımı tercih edilebiliyor. Çok düz modeller yerine çerçeveli veya çıtalı kapaklar tercih ediliyor. Görselde bir farklılık, bir hareket ilgi çekici oluyor, ancak çok retro veya çok klasik bir noktaya ulaşması istenmiyor. Tezgâh kullanımında kesinlikle tercih edilen ürünler porselen ve kuvars malzemeler. Bu malzemeler hijyen açısından çok ön planda diğerlerine göre. İşlevsellik açısından ise tezgâh arası aksesuarlar ile dolap/çekmece içi çözümleri mutlaka kullanıyoruz. Tezgâh üzerini ve dolap içlerini sensörlü ledler ile aydınlatıyoruz.

ÖNCELİK KONFOR OLMALI

Mutfaklarda depolama alanlarıyla ilgili artan bir talep var mı?

Tolga Gürsoy: Mutfakların, büyük veya küçük olsun öncelikle vakit geçirilebilir olması şart. Bu sebeple depolama ihtiyacı bir sonraki adım olmalı. Biz mutfağımızda konforlu şekilde yemek yapabiliyor muyuz, yiyebiliyor muyuz ve asgari düzeyde de olsa sevdiklerimizle sosyalleşebiliyor muyuz? Önceliğimiz kesinlikle bu olmalı. Dolayısıyla ergonomi, cihaz yerleşimi, aydınlatma, aksesuar seçimi, renk/model seçimi öncelikle karar verilmesi gereken hususlar. Küçük mutfaklar için özellikle açık raflı modül kullanılmasını tavsiye ediyorum. Açık renk kullanımı nispeten ferah gösterecektir. Yeterince gün ışığı alamıyorsa, aydınlatmayla takviye etmek gerekir. Aslında büyük ya da küçük fark etmeksizin, mutfağımızı ana yaşam alanımıza entegre edebilirsek çok daha keyifli mekânlara kavuşmuş oluruz.

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