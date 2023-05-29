Bebeğim uyumuyor diyorsanız bu hatayı yapıyor olabilirsiniz! Mışıl mışıl bir uyku için... 2,3,4,5,6,7,8,9,10 AYLIK BEBEK KAÇ SAAT UYUR?

Bebeğinizin uyumamasından ve sürekli ağlamasından şikayetçiyseniz bazı noktalarda hata yapıyor olabilirsiniz. Bebekler günden günde büyüdüğü için uyku ihtiyacı da buna göre değişebilir. Bebeğinizin gün içinde mışıl mışıl uyumasını, gece uykusunu iyi almasını istiyorsanız bu kurallara dikkat etmelisiniz. İşte bebeğinizin sağlıklı bir uyku periyodu geçirebilmesi için yapmanız gerekenler...
2 AYLIK BEBEĞİN GÜNDÜZ UYKU SÜRESİ
Yenidoğan döneminde, eğer bebeğin fiziksel bir sorunu yoksa uykularının da düzenli olması beklenir. İki aylık bebeklerin toplamda 14-16 saat civarında uyku ihtiyaçları oluyor. Bunun ortalama 6-7 saat kadarını ise gündüzleri uyuyorlar. Bebeğinizin bu gündüz uykusu blok halinde değil de aralıklarla olabilir.
3 AYLIK BEBEĞİN GÜNDÜZ UYKU SÜRESİ
3 aylık bebeğin uyku düzeni 2 aylık bebekten pek de farklı değil. 3 aylık bebekler de günde ortalama 5-6 saat kadar gündüz uykusu uyuyorlar.