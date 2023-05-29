AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs dönüş yolunda TIR'a çarptı: 1'i ağır 22 yaralı

Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli - Sakarya sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İkametleri Ordu'da olup, İstanbul'da yaşayan AK Parti seçmenleri Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında oy kullanmak için Ordu'ya gitti.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan otobüs sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 1'i ağır, 22 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.