AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs dönüş yolunda TIR'a çarptı: 1'i ağır 22 yaralı



"UYKU HALİNDE OLDUĞUMUZ İÇİN NASIL OLDUĞUNU BİZ DE ANLAMADIK"

Kazayı anlatan yolculardan Şenay Yıldırım, "Normal gidiyorduk, hızlı da değildik. Sonradan hızlanmış. Uyuyorduk zaten birçoğumuz. Görenler hızlı kullandığını söylüyordu. Uyku halinde olduğumuz için nasıl olduğunu biz de anlamadık" dedi.