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    Hemşire Saliha Tuncel'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Hastane müdürü tutuklandı

    İntihar eden Saliha hemşirenin, görev yaptığı hastanenin müdiresi tarafından ölüme sürüklediği anlaşıldı. Öte yandan Baba Salim Tuncel kızının intihara meyilli biri olmadığı yönünde ifade verdi.

    Foto şok

    Aksaray'da özel bir hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu hemşiresi Saliha Tuncel (21), doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın 7'nci kattaki dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis önce olayın intihar olduğunu tespit etti. Baba Salim Tuncel kızının intihara meyilli biri olmadığı yönünde ifade verdi.

    Bunun üzerine savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Binada oturanların ifadelerine başvurulup, çevredeki tüm güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Gözaltına alınan doktor sevgili ile hastanenin müdiresi Çiğdem Özkan mahkemeye sevk edildi. Hakim, sevgiliyi serbest bırakırken, Özkan'ı tutuklayarak hapse gönderdi.

    Özkan'ın, genç kıza ait uygunsuz fotoğrafları hastanede herkese yaydığı iddia edildi. Genç kızın bu yüzden canına kıymış olabileceği kaydedildi. Baba Tuncel ise kızının o fotoğraflar nedeniyle olayın sabahında istifa etmeye hazırlandığını söyledi.

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    Haberler Yaşam Hemşire Saliha Tuncel'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Hastane müdürü tutuklandı
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