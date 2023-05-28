Hemşire Saliha Tuncel'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Hastane müdürü tutuklandı

Aksaray'da özel bir hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu hemşiresi Saliha Tuncel (21), doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın 7'nci kattaki dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis önce olayın intihar olduğunu tespit etti. Baba Salim Tuncel kızının intihara meyilli biri olmadığı yönünde ifade verdi.

Bunun üzerine savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Binada oturanların ifadelerine başvurulup, çevredeki tüm güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Gözaltına alınan doktor sevgili ile hastanenin müdiresi Çiğdem Özkan mahkemeye sevk edildi. Hakim, sevgiliyi serbest bırakırken, Özkan'ı tutuklayarak hapse gönderdi.