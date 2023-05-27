Bebeğim uyumuyor diyorsanız bu hatayı yapıyor olabilirsiniz! Mışıl mışıl bir uyku için... 2,3,4,5,6,7,8,9,10 AYLIK BEBEK KAÇ SAAT UYUR?

BEBEKLERDE GÜNDÜZ UYKUSU NE ZAMAN BİTER?

12 aylık bebeklerin günde toplam 10-13 saat kadar uyuması beklenir. 18-21 ay arasında gündüz uykusu teke düşer. 21-36 ay arasında çocukların büyük bir kısmı günde 1 kez yarım saat ile 2 saat arasında öğle uykusuna ihtiyaç duyarlar.

Çocukların gündüz uykusunu bıraktığı dönem 3 ila 5 yaş arasında değişiklik gösterebilir. Bu noktada doğru anı bulma konusunda ise ebeveyne büyük bir görev düşer. Bazı durumlarda çocuğunuz gündüz uykusuna dirense bile aslında uyumaya ihtiyacı olabilir. Bu da onun henüz gündüz uykusunu bırakmaya hazır olmadığı anlamına gelir.