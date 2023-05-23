İş insanı Erdinç Marangoz ailesiyle Bodrum’a yerleşti

Pandemi döneminde başlayan 'şehirden kaçış' trendi sürüyor. Kalabalığın kaosundan kaçıp doğanın içinde huzur bulmak isteyenlerin büyük bir kısmı Ege kıyılarını tercih ediyor. Bu bölgedeki en gözde lokasyon ise; Bodrum. Bir zamanlar yalnızca yazlık bir yer olarak görülen Bodrum, şimdilerde dört mevsim yaşanılan ve nüfusu giderek artan bir ilçe. Son olarak iş dünyasının tanınmış isimlerinden Erdinç Marangoz da ailesiyle birlikte Bodrum'a yerleşti.

PARIS VE MILANO SONRASI BODRUM

Erdinç Marangoz ve eşi Gülenay Marangoz, Bodrum'un en güzel beldelerinden Gündoğan'da inşa edilen Armada Praxis projesinden iki katlı bir villa satın aldı. Çocukları Gülse ve Ali Ayaz'la birlikte yeni yuvalarına yerleşen çift, "Uzun zamandır yeni bir yaşam alanı arıyorduk. Paris ve Milano sonrası ailece yaşamımızı Bodrum-Gündoğan'daki Armada Praxis Villa'da sürdürmeye karar verdik" dedi.

ÇOCUKLARA KONFORLU BİR YAŞAM ALANI

Trabus Yapı tarafından geliştirilen Armada Praxis Gündoğan projesinde toplamda 22 adet villa bulunuyor. İnşası geçen yıl tamamlanan projedeki villalar iki katlı, havuzlu ve her birinin kendine ait bir bahçesi var. Erdinç Marangoz ve Gülenay Marangoz, çocuklarına konforlu bir yaşam alanı sunmak istedikleri için uzun araştırmalardan sonra bu projeyi tercih ettiklerini söyledi.

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