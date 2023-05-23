Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.05.2023 16:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2023 16:50
    ABONE OL

    İş insanı Erdinç Marangoz ailesiyle Bodrum’a yerleşti

    İş insanı Erdinç Marangoz ve eşi Gülenay Marangoz, Bodrum’a yerleşti. Bodrum’un en güzel beldelerinden Gündoğan’da yapımı tamamlanan Armada Praxis projesinden iki katlı bir villa satın alan çift, çocuklarıyla birlikte yaşamlarını artık burada sürdürecek.

    İş insanı Erdinç Marangoz ailesiyle Bodrum’a yerleşti

    Pandemi döneminde başlayan 'şehirden kaçış' trendi sürüyor. Kalabalığın kaosundan kaçıp doğanın içinde huzur bulmak isteyenlerin büyük bir kısmı Ege kıyılarını tercih ediyor. Bu bölgedeki en gözde lokasyon ise; Bodrum. Bir zamanlar yalnızca yazlık bir yer olarak görülen Bodrum, şimdilerde dört mevsim yaşanılan ve nüfusu giderek artan bir ilçe. Son olarak iş dünyasının tanınmış isimlerinden Erdinç Marangoz da ailesiyle birlikte Bodrum'a yerleşti.

    PARIS VE MILANO SONRASI BODRUM
    Erdinç Marangoz ve eşi Gülenay Marangoz, Bodrum'un en güzel beldelerinden Gündoğan'da inşa edilen Armada Praxis projesinden iki katlı bir villa satın aldı. Çocukları Gülse ve Ali Ayaz'la birlikte yeni yuvalarına yerleşen çift, "Uzun zamandır yeni bir yaşam alanı arıyorduk. Paris ve Milano sonrası ailece yaşamımızı Bodrum-Gündoğan'daki Armada Praxis Villa'da sürdürmeye karar verdik" dedi.

    ÇOCUKLARA KONFORLU BİR YAŞAM ALANI
    Trabus Yapı tarafından geliştirilen Armada Praxis Gündoğan projesinde toplamda 22 adet villa bulunuyor. İnşası geçen yıl tamamlanan projedeki villalar iki katlı, havuzlu ve her birinin kendine ait bir bahçesi var. Erdinç Marangoz ve Gülenay Marangoz, çocuklarına konforlu bir yaşam alanı sunmak istedikleri için uzun araştırmalardan sonra bu projeyi tercih ettiklerini söyledi.

    Yasal Uyarıdır: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    YSK rekor katılımı duyurdu
    Haberler Yaşam İş insanı Erdinç Marangoz ailesiyle Bodrum’a yerleşti
        loading
        SON DAKİKA