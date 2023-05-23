Ahmet Yalçın ve Selin Yantur’dan ‘Cosmopolite’ tasarımlar

Global bir firma ile Türk tasarımcılar, önemli bir iş birliğine imza attı. İspanyol kompakt yüzey üreticisi Cosentino firması, 'Cosmopolite' adlı ürün grubunda iç mimarlar Ahmet Yalçın ve Selin Yantur'la çalıştı. Yeni ürün serisi Dekton/Onirika'nın Türkiye lansmanını geçtiğimiz gün Barbaros Point Otel'de gerçekleştiren firma, tanıtımda 'Cosmopolite' grubundaki ürünlere de yer verdi.

YENİ NESİL ÜRÜNLERİ GELENEKSEL BAKIŞ AÇISIYLA HARMANLADIK

Cosmopolite serisi hakkında bilgi veren iç mimar Ahmet Yalçın, şunları söyledi: "Bu iş birliği sayesinde geçmişten günümüze işittiğimiz tüm sesleri, tüm gördüklerimizi tek bir koleksiyona yansıtma fırsatı bulduk. Elimizde fazlasıyla yeni nesil ürün vardı. Dekton, özellikleri gereği çoğunlukla tezgâh ve cephe malzemesi olarak kullanılmakta. Yani dayanım gücü yüksek bir ürün. Bu, tasarlanacak her ürün için olumlu bir veridir. Biz konuyu fiyat, ağırlık, işleme zorluğu gibi bazı dezavantajları absorbe edebilecek şekilde ele aldık. Ebat, kalınlık, yansıtma, doku gibi özellikleri yerinde öne çıkararak dört farklı ama aynı dili konuşan ürün oluşturduk. Yeni nesil ürünleri geleneksel bakış açısıyla harmanlayarak çok yönlü, özgün karakterli tasarımlar meydana getirdik."

TASARIM VE SATIŞ HAKKI İÇ MİMARLARDA

"Ürünlerin her birinin kendine has ama kesişen hikâyeleri var. Tasarladığımız Melange Sofa, Urban Lambader, Bug Sehpa ve Nodus Duvar Dekoru, geçmişten günümüze uzanan ve farklı insanlara dokunan hikâyelere sahip" diyen Ahmet Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Melange Sofa'da geleneksel bir ürün, sürdürülebilir mimariyle hayata karışıyor. Maskulen ve feminen hazların birleşimi. Hem güçlü hem de zarif. Urban Lambader, şehrin ışıklarını yanınıza getiriyor. Bug Sehpa, mikrodan makroya uzanan bir hikâyenin kahramanı. Tüm zor köşelerde yardımcımız. Nodus Duvar Dekoru'nda ise parmak izleri tek bir panoda toplandı. Orkestranın muhteşem uyumu tam bir görsel şölen oluşturuyor." Cosmopolite serisindeki ürünlerin tasarım ve satış haklarının Selin Yantur ve kendisinde bulunduğunu da açıklayan Yalçın, "Seriyi geliştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

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