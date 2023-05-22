II. Uluslararası Girişimcilik ve Proje Ödülleri sahiplerini buldu

"Bekir Aksoy" ve "Ece Gürsel"in sunuculuğunda gerçekleşen bu görkemli gecede; sektöründe, girişimleriyle fark yaratan, başarılı projeleriyle isminden söz ettirmiş kişiler ve birbirinden ünlü isimler ödüllerle taçlandırıldı. İş, sanat, siyaset, medya ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen, "Uluslararası Girişimcilik ve Proje Ödülleri" töreninde, sektörüne ve bulunduğu alana yenilikler kazandıran kurumları, ulusal ve uluslararası rekabette fark yaratan girişimcileri, iş insanlarını ve cemiyet dünyasının başarılı isimlerini muhteşem bir galayla buluşturdu.

"Grand Cevahir Hotel ve Convention Center"da gerçekleşen görkemli gecede; Cansu Taşkın, Beste Açar, Suadiye, Hilal Özdemir, Süreyya Ayvazova ve Burhan Şeşen gibi isimler muhteşem sahne performanslarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

YILIN TOP MODELİ - DİLARA KIRMIT