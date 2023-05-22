Adana'da akılalmaz dolandırıcılık: Maaş bağlanmasını beklediler 30 bin lira borca girdiler!

Dolandırıcılıkta bu kadar da olmaz dedirten olay Yüreğir'de yaşandı. Tuğba ve Kayacan Atalan çiftinin iki çocuğundan en büyüğü olan Ayaz Atalan (10), 2016 yılında aniden fenalaştı. Hastanede yapılan test sonucunda küçük çocuğun lösemi olduğu anlaşıldı.

Ailesi, oğullarının yeniden sağlığına kavuşup hastalığını yeneceği günü umutla beklerken bu kez dolandırıcıların hedefi oldu. İbrahim T. ile eşi Kıymet G.T., kendilerini Yüreğir Kaymakamlığı'nda görevli memurlar olarak tanıttı. Tuğba Atalan ve annesi Müberra Döndü Ekici'yi evinde ziyaret etti. Aileye sahte kimlik kartları gösterip, kaymakamlık çalışanı oldukları yalanına inandıran çift, Ayaz Atalan için aileye devletten maaş bağlama vaadinde bulundu. Çift, Ekici üzerinden işlem yaptı.

SIRRA KADEM BASTILAR

Yaşlı kadının kimlik bilgileriyle işlem yapmak için cep telefonunu alan İbrahim T. telefonu şarj etmek için mutfağa geçerken, eşi de hamileliğini kullanıp aileyi oyaladı. İbrahim T., yaşlı kadının cep telefonundan işlem yapıp, Şanlıurfa'da yine kendileriyle ortak hareket eden bir GSM operatörü bayisi aracılığıyla hat üzerinden 30 bin liralık bir cep telefonu satın aldı. Dolandırıcı çift, daha sonra cep telefonundan bütün mesajları silerek evden ayrıldı. Müberra Döndü Ekici, konuyu yargıya taşıdı.