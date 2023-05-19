Kelebek Mobilya’nın 19 Mayıs’a özel yeni reklam filmi yayında

Kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunan ve iletişim çalışmalarında milli bayramlarımıza önem veren Kelebek Mobilya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı'na özel filmini Sponsoru olduğu Buz Hokeyi Kadınlar Ligi oyuncularıyla hazırladı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen filmde; Ankara'nın Çayyolu Gordion - GASK (Genç Ankaralılar Spor Kulübü ) Erzurum'un Narmanspor ve İstanbul'un Buz Adam GSK - İBBSK - Buz Korsanları - Buz Beykoz takımlarının genç oyuncuları rol aldı.

Kelebek Mobilya'nın sponsorluğundan sonra "Buzun Kelebekleri" olarak da anılan genç buz hokeyi oyuncuları, filmde Atatürk'ün gençliğe hitabesindeki "Ey Türk Gençliği Birinci Vazifen…" hitabına "Hazırız" diye cevaplayarak hedefe doğru ilerliyorlar ve 19 rakamını oluşturarak Ata'mıza selam duruyorlar.

Filmi izlemek için tıklayınız:

Reklamveren: Kelebek Mobilya

Reklamveren Yetkilisi: Serkan Kaplan

Reklam Ajansı: Ultra

Yönetmen: Ecem Gündoğdu

Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay

Kurgu: Başak

Yapım Şirketi: Sun Yapım

Post Production: Mat Post

Seslendirme: Evren Uysal

Kelebek Mobilya Hakkında: Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce'de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 200'ün üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.



