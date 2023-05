Bernotti 79 markası yenilikçi tasarımlarıyla moda dünyasında öncü

Bernotti 79, Türkiye'nin dört bir yanında açtığı franchise mağazalarıyla büyüme stratejisini sürdürüyor. Markanın kurucusu Bertan Can, franchise sistemiyle ilgili olarak şunları belirtiyor: "Bernotti 79 olarak, müşterilerimize daha geniş bir coğrafyada hizmet sunmayı hedefliyoruz. Franchise modeli, bu amacımıza ulaşmamızı sağlayan en etkili yöntemlerden biridir. Türkiye'nin çeşitli illerinde franchise mağazalarımızı açarak markamızı daha da büyütüyoruz."

Bernotti 79'ün yenilikçi ve işlevsel tasarımlarıyla öne çıktığını belirten Bertan Can, müşteri memnuniyetinin marka için önemli olduğunu vurguluyor. Can, müşterilere yönelik olarak şunları söylüyor: "Bernotti 79 olarak, müşterilerimize kalite standartlarını yüksek tutarak ve yenilikçi tasarımlarla özgün ürünler sunuyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için her zaman öncelikli bir konudur."

Franchise sistemi, markaların büyüme potansiyelini artırmak için önemli bir adımdır. Bernotti 79'un franchise ağına katılmak isteyen yatırımcılar için de cazip fırsatlar sunulmaktadır. Bertan Can, franchise iş birliği yapmak isteyen yatırımcılar için şunları söylüyor: "Yatırımcılarımız, Bernotti 79 markası altında güvenilir bir iş modeli ve destek alacaklar. İş birliği yapacağımız yatırımcılarımızın başarılı olması için gereken tüm desteği sağlayacağız."

Bernotti 79'un franchise ağı sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp uluslararası arenaya da açılmayı hedefliyor. Marka, başarılı tasarımlarıyla dünya genelinde tanınan bir marka olma yolunda ilerliyor. Bertan Can, uluslararası pazara açılma planları hakkında şunları belirtiyor: "Bernotti 79 olarak, uluslararası düzeyde de markamızı tanıtmayı hedefliyoruz. Almanya, Amerika gibi moda odaklı ülkelerdeki müşterilere ulaşarak markamızın global çapta tanınmasını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle Amerika gibi moda odaklı ülkelerde franchise fırsatları yaratmayı planlıyoruz. Uluslararası pazarda varlık göstererek Bernotti 79'ü küresel bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz."

Bernotti 79'un başarılı tasarımları, kaliteli ürünleri ve müşteri memnuniyetine verdiği önem sayesinde marka uluslararası alanda da beğeni toplamaktadır. Özellikle Almanya ve Amerika gibi moda endüstrisinin önde gelen ülkelerindeki müşteriler, Bernotti 79'ün özgün ve şık tasarımlarını tercih etmektedir. Bu talebi karşılamak ve markanın uluslararası başarısını daha da genişletmek için franchise sistemi önemli bir rol oynamaktadır.

Franchise modeli, Bernotti 79 markasını yerel işletmelerin gücüyle birleştirerek daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı sağlamaktadır. Markanın kurucusu Bertan Can, franchise sisteminin sunduğu avantajları şu şekilde açıklıyor: "Franchise iş birlikleri sayesinde Bernotti 79 markası, dünya genelinde daha fazla noktada temsil edilebilecek. Yerel girişimcilerin desteğiyle markamızın büyüme potansiyelini artırabilir ve uluslararası pazara daha kolay erişebiliriz. Bernotti 79 olarak, Türkiye'de en az 30 ilde franchise hizmeti vermeyi planlıyoruz ve uluslararası pazarda da varlık göstermeyi hedefliyoruz. Müşterilerimize kalite, estetik ve yenilikçilik sunarak moda dünyasında öncü bir marka olmak için kararlıyız."

İlandır.