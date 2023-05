2. Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından olan Uluslararası Elmas Ödülleri, Kariyer ve Teknoloji Ödülleri, Başarı ve Kariyer Ödül Törenleri'nin de organizatörlüğünü yapan her organizasyonuyla fark yaratan Ratel Medya ve Luna Medya yine muhteşem bir organizasyona imza attı.







Bu yıl ikincisi düzenlenen Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni'nde Türkiye için üretenler, istihdam yaratanlar, uluslararası ve ulusal rekabette fark yaratan, şehirlerinin ekonomisi, tarihi, kültürüyle uluslararası arenada markalaşmasına katkıda bulunan markalar, iş insanları, girişimciler, aynı zamanda sanat ve medya dünyasının başarılı isimleri bu muhteşem galada buluştu. DoubleTree By Hilton Topkapı'da düzenlenen muhteşem gala gecesinin sunuculuğunu Buket Aydın ve Yavuz Seçkin yaptı. Gecede ödül alan Ece Mumay, Cansu Taşkın ve Begüm Polat yeni şarkılarıyla davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.







Türkiye ve uluslararası alanda başarıya ulaşmış isimlerin ödül aldığı gecede Türk pop müziğinin başarılı ismi Ece Seçkin şarkıları ile bu muhteşem galanın unutulmazları arasında yerini aldı.





A&S HOLDİNG – YILIN LİDER SEKTÖREL YATIRIM MARKASI

Körfez ülkelerinde konut ve ticarete elverişli gayrimenkuller dendiğinde akla ilk gelen, başarıyla portföy ve inşaat yönetimi gerçekleştiren, uluslararası standartta şirket değerleme yapan, şirket satışı, alımı ve halka arz danışmanlığı hizmeti veren, enerji sektörünü uluslararası standartlarda temsil eden, sanayi, ihracat, eğitim alanlarında hizmet veren A&S Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş adına Hukuk Başmüşaviri Burcu Ayık "Yılın Lider Sektörel Yatırım Markası" ödülünü aldı.

İLKAY MİMARLIK – YILIN İNOVATİF MİMARİ TASARIM MARKASI

Mimarlık ve iç mimarlık alanlarında yaratıcı ve işlevsel tasarımlarla çağdaş bir yaklaşım benimseyen, kendi bünyesinde imalat atölyesi bulunan, tasarım, üretim ve uygulama hizmeti veren 2020 yılında Mimar Ayşegül Çetinkaya tarafından kurulan İlkay Mimarlık adına Firma Kurucusu Mimar Ayşegül Çetinkaya "Yılın İnovatif Mimari Tasarım Markası" ödülünü aldı.





YAPRAK DÖNERCİSİ – YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN FAST FOOD DÖNER ZİNCİRİ MARKASI

Türk fast food kültürünün en önemli lezzetlerinden olan döneri 20 yıllık deneyimi ve 32 şubesiyle döner severlere ulaştıran, yerli sermaye ve merkezi üretim sistemiyle tüm şubelerinde standart lezzet sunan, "Fast Foodda Döner Zamanı" sloganıyla döneri başka noktaya taşıyan Yaprak Dönercisi adına Kurumsal İletişim ve Akademi Direktörü Coşkun Kaplan "Yılın En İyi Çıkış Yapan Fast Food Döner Zinciri Markası" ve "Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi" ödüllerini aldı.





CNRWOOD – YILIN AHŞAP AMBALAJ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TEDARİK MARKASI

5000 m2 kapalı olmak üzere toplamda 8000 m2 açık alanda ahşap ambalaj, kapı sereni, lamine kiriş, ahşap bungalov ev, bahçe mobilyaları, ofis mobilyaları, ahşap dekoratif ürünler ve patentli ürünü olan tüttü üretimi yapan, Çevreyi, insan sağlığını ve mal güvenliğini ön planda tutarak toplumsal sorumluluğumuzu sürekli yerine getiren ve Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkisini gösteren depremde yardımlarıyla depremzedelerin yanında olan CNRWood adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çınar "Yılın Ahşap Ambalaj ve Orman Ürünleri Tedarik Markası" ödülünü aldı.





SUADA GASİMOVA – YILIN MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ

Göz altı ışık dolgusu, dudak dolgusu, göz kapağı estetiği, cilt bakımı ve sağlığı ile birlikte birçok başarılı medikal estetik işlemleri yapan Medikal Estetik Hekimi Suada Gasimova "Yılın Medikal Estetik Hekimi" ödülünü aldı.

ELMA YAPI – YILIN LİDER YAPI MALZEMELERİ ÜRETİM MARKASI

Kaliteden ödün vermeden müşteri memnuniyetini ön planda tutan, teknolojiyi ve günümüzün yeniliklerini yakından takip ederek gelişmeye devam eden, yurt içi ve yurt dışında birçok firmanın çözüm ortağı olan Elma Yapı adına Firma Sahipleri Musa Çelikel ve Ümit Çelikel "Yılın Lider Yapı Malzemeleri Üretim Markası" ödülünü aldı.







MCC MAKİNA OTOMOTİV ENERJİ – YILIN MADEN EKİPMANLARI ZİNCİRİ ELEVATÖR SİSTEMLERİ MARKASI

Makine imalat maden üretim sektörlerine yönelik zincir, zincirli ekipman, konveyör tedarik hizmeti veren, "Temiz Çevre, Etkin Üretim" felsefesiyle doğaya ve insana saygılı yenilikçi ürünler sunan MCC Makine Otomotiv Enerji adına Genel Müdür Mehmet Caner Cengiz "Yılın Maden Ekipmanları Zinciri Elevatör Sistemleri Markası" ödülünü aldı.





BY ZEYNEP MUTLU HAIR DESIGNER – KARADENİZ'İN EN BAŞARILI KUAFÖR VE SAÇ TASARIM UZMANI

22 yıldır başarılı bir şekilde saç ve makyaj sanatçılığı yapan, 2013 yılında Türkiye Türban birinciliği, 2014 yılında ise Avrupa Topuz birinciliği kazanan ve birçok kategoride madalyaya sahip olan By Zeynep Mutlu Hair Designer adına Saç Tasarım Uzmanı Zeynep Mutlu "Karadeniz'in En Başarılı Kuaför ve Saç Tasarım Uzmanı" ödülünü aldı.





ÖREN MOBİLYA – YILIN MOBİLYA ÜRETİM VE TASARIM MARKASI

Kaliteli, yenilikçi, rahat ve modern tasarımlarıyla Ören Kereste, Ören Mağazaları ve Ören Nakliyat sektörlerinde de faaliyet gösteren Ören Mobilya adına Şirket Ceo'su Alper Ören "Yılın Mobilya Üretim ve Tasarım Markası" ödülünü aldı.





HACER SAĞIR – YILIN BAŞARILI UZMAN ESTETİSYENİ

Uzun yıllara varan deneyimiyle cilt bakımı ve sağlıklı incelme konusunda hizmet veren ve önceliği doğal güzelliği ortaya çıkarmak olan Uzman Estetisyen Hacer Sağır "Yılın Başarılı Uzman Estetisyeni" ödülünü aldı.





KANGURU GRUP – YILIN LİDER KONVEYÖR VE OTOMASYON SİSTEMLERİ MARKASI

Gıda, otomotiv, talaşlı imalat, tekstil, bavul üretim, ambalaj sektörleri başta olmak üzere birçok sektörün konveyör otomasyon sistemlerini yapan, "Aktarmak Bizim İşimiz" sloganıyla sektöründe lider olan Kanguru Grup adına Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Aydın "Yılın Konveyör ve Otomasyon Sistemleri Markası" ödülünü aldı.





MY BEST ÖZLEM SULTAN – YILIN ÇIKIŞ YAPAN DERMOKOZMETİK ÜRÜNLERİ MARKASI

Türkiye ve Avrupa'da tek olan kırışık giderici kremi, %100 bitkisel her yaşa uygun 50 faktör güneş koruyucu kremi ile işini güzelliğinize adayan, aynı zamanda tamamen bitkisel ve doğal içeriğiyle kilo vermenizi ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesine etki eden bitkisel detoks çayları da üreten My Best Özlem Sultan adına Firma Kurucusu Özlem Atay Çağlar "Yılın Çıkış Yapan Dermokozmetik Ürünleri Markası" ödülünü aldı.





FMSS BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ – YILIN İNOVATİF EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ MARKASI

Afrika ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler'de eğitim sistemlerinin dijital dönüşümüne yönelik başarılı çalışmalar ve projeler yürüten, sosyal sorumluluk kapsamında da birçok faaliyette bulunan, diğer yandan yapılan dijital dönüşüm projeleriyle ülkemize ekonomik olarak büyük katkı sağlayan yazılım ihracatı gerçekleştiren FMSS Bilişim Teknolojisi adına Kurucu Ortak ve Genel Müdür Hamit Ayran "Yılın İnovatif Eğitim Teknolojileri Markası" ödülünü aldı.

AKÜDER – YILIN ÇEVREYE DUYARLI STK ÖDÜLÜ

Akümülatörlerin ilgili mevzuatlar çerçevesinde üretilmesi, piyasaya arz edilmesi ve atık haline geldikten sonra doğru yönetilmesini sağlamak, böylelikle hem çevreninin korunmasına hem de kurşun geri kazanımı ile ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlayan, "Çevreye ve Geleceğe Hizmet Eder" sloganıyla hareket eden AKÜDER adına Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Acar ve Genel Sekreter Serpil Özkan "Yılın Çevreye Duyarlı STK Ödülü" ödülünü aldı.







EKMAŞ GIDA MAKİNALARI – YILIN LİDER GIDA MAKİNELERİ ÜRETİM MARKASI

45 yıllık tecrübesiyle 7 kıta, 50'den fazla ülkeye yaptığı ihracatıyla lezzet üretenlere kaliteli ve dayanıklı unlu mamul hazırlama, saklama, mayalama, yükleme, taşıma, pişirme ve sunum ekipmanı üreten Ekmaş Gıda Makinaları adına Genel Müdür Semih Bayraktar "Yılın Lider Gıda Makineleri Üretim Markası" ödülünü aldı.





SMARDES METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – YILIN İNOVATİF METAL İŞLEME TASARIM MARKASI

3500 metrekare kapalı alana sahip entegre tesisinde ürün standları, endüstriyel taşıma ekipmanları ve modüler mobilyalar başta olmak üzere farklı sektörlere hitap eden yüzlerce ürünün tasarım ve imalatını gerçekleştiren Smardes Metal adına Kurucu Ortak Metin Tan "Yılın Lider Metal İşleme Tasarım Markası" ödülünü aldı.







KOOP-SÜT – YILIN LİDER SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM MARKASI

Lefkoşa'nın Eğlence köyünde 21 çobanın bir araya gelerek kurduğu, bugün 50'yi aşkın ürün çeşitliliği ile hizmet veren, önceliği kalite ve güven olan, yerli süt tüketimi tercihinin %90'ını oluşturan Koop Süt adına Genel Müdür Vekili Ömer Bahadi "Yılın Lider Süt ve Süt Ürünleri Üretim Markası" ödülünü aldı.





İZMİR ORANTI KOLEJİ – YILIN İNOVATİF EĞİTİM KURUMU

Gerek eğitim modeli yapısıyla gerek dijital öğrenim platformuyla ve gerekse rehberlik hizmetleriyle İzmir'de ve Türkiye'de kaliteli eğitimin adresi hedefiyle hızla ilerleyen İzmir Orantı Koleji adına Kurucu Müdür Ali İhsan Güneş, Kurucu Ortak Dilek Karaca ve Müdür Yardımcısı Mutlu Özturan "Yılın İnovatif Eğitim Kurumu" ödülünü aldı.





ISLAND GREEN CONSTRUCTION – YILIN ÇIKIŞ YAPAN İNŞAAT YATIRIM MARKASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mağusa merkezli olup, gelişmiş inşaat teknolojileri ile daha kaliteli ve daha uygulanabilir yapılar inşa etmeyi hedefleyen, tecrübeli ve sürekli gelişen iş gücü ile kaliteli hizmet veren Island Green Construction adına Proje Müdürü Mustafa Tuna "Yılın Çıkış Yapan İnşaat Yatırım Markası" ödülünü aldı.







BOHO BAKERY – YILIN LEZZET İŞLETME MARKASI

Fransız mutfağından ilham aldığı tarifleri Bodrum'un yerel ve doğal ürünlerini kullanarak şeflerinin yaratıcılığı ve tutkusuyla zamanın ruhuna uyarlayan, bohem ruhunun lezzetli bir yansıması olan Boho Bakery adına Genel Müdür Aslı Ağaoğlu Öcal "Yılın Lezzet İşletme Markası" ödülünü aldı.







BAĞARKASI İNŞAAT/HOMEROS ADVENTURE DOĞA SPORLARI MERKEZİ – YILIN İNOVATİF EĞLENCE VE DOĞA SPORU MARKASI

Homeros Vadisi'nde 20.000 m2 açık alana kurulan; Team Building Aktiviteleri, Macera Parkı, Paintball, Airsoft, ATV Safari, Oryantiring, Workshop, Kamp Etkinlikleri, mobil saha uygulamarı ve birçok alternatif aktiviteye ev sahipliği yapan Homeros Adventure Doğa Sporları Merkezi'nin adına Firma Kurucusu Kadir Bağarkası "Yılın İnovatif Eğlence ve Doğa Sporu Markası" ödülünü aldı.







ERKUT NAKLİYAT – YILIN LİDER LOJİSTİK MARKASI

"Yeni Nesil Depolama" anlayışıyla depolama, liman hizmetleri ve bu sektörlerle bağlantılı olan taşımacılık alanında faaliyet gösteren, dürüstlük, hizmette şeffaflık ve saygınlık ilkelerinden taviz vermeden Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan Erkut Nakliyat adına Genel Müdür Erhan Karamehmetoğlu "Yılın Lider Lojistik Markası" ödülünü aldı.







MENDERES NAKLİYAT KARGO – YILIN ŞEHİR İÇİ GÜVENİLİR NAKLİYAT MARKASI

Taşıdığı kargoyu kendi ürünü gibi sahiplenen, kargoyu hiçbir zarara uğratmadan varış noktasına en kısa zamanda ulaştırmayı görev edinen, ağırlıkla Güney Ege ve Akdeniz bölgelerimizde hizmet veren Menderes Nakliyat Kargo adına Şirket Müdürü Faruk Abay "Yılın Şehir içi Güvenilir Nakliyat Markası" ödülünü aldı.





ALSANCAK PREFABRİK & ÇELİK YAPI – YILIN LİDER PREFABRİK YAPI SİSTEMLERİ MARKASI

Prefabrik ev, hafif çelik ev ve konteyner imalatı, montajı ve satış sonrası hizmetleri veren, deprem riskini göz önünde bulundurarak yapımı kolay, maliyeti düşük, deprem için tam güvenli ve kullanıcı için konfor düzeyi yüksek yapı inşa etmeyi hedefleyen Alsancak Prefabrik & Çelik Yapı adına Genel Müdür Galip Akgün "Yılın Lider Prefabrik Yapı Sistemleri Markası" ödülünü aldı.





TANTIMBER – YILIN LİDER AHŞAP İŞLEME VE TASARIM MARKASI

Mekanlara hayat, hayata değer katma vizyonuyla yola çıkan, Thermowood teknolojisiyle dünyanın en büyük fabrikaları arasında yer alan tesisi ile 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan, ahşabı sadece bir ürün değil doğanın yaşayan, nefes alan bir parçası olarak gören Tantimber adına şirket Ceo'su Yakup Kayataş "Yılın Lider Ahşap İşleme ve Tasarım Markası" ödülünü aldı.







OSMAN AĞA HOTEL – YILIN BUTİK OTELİ

Mükemmel konumu ve güzel deniz manzarasını birleştiren, Kıbrıs kültürüne özgü meze, kebap ve içecek çeşitleriyle misafirlerine sıcak bir ortam sunan Osman Ağa Hotel adına Kurucu Emine Sütçü "Yılın Butik Oteli" ödülünü aldı.







YEŞİLKÖY TIP MERKEZİ – YILIN İNOVATİF TIP MERKEZİ

Sağlık turizmiyle ülkemize gelen sınır ötesi hastalara beklentilerinden çok öte bir tedavi programı için çalışan, ülkelerine huzur içinde dönmelerini sağlayan, bu amaçla sağlık alanındaki teknolojik gelişmeleri titizlikle takip eden ve aynı özenle tedavilerinde uygulayan Yeşilköy Tıp Merkezi adına Kurum Avukatı Merve Güldür "Yılın İnovatif Tıp Merkezi" ödülünü aldı.





SOLAREX İSTANBUL – YILIN ÖNCÜ GÜNEŞ ENERJİSİ ORGANİZASYONU MARKASI

Türk üreticilerini ve markalarını dünya vizyonuyla buluşturan, Avrasya'nın en büyük uluslararası güneş enerjisi ve teknolojileri fuarı organizasyonunu Voli Fuar Hizmetler adıyla yapan Solarex İstanbul adına Proje Yöneticisi Yasemin Terle "Yılın Öncü Güneş Enerjisi Organizasyonu Markası" ödülünü aldı.







ISITAN MAKİNE – YILIN LİDER METAL İŞLEME MARKASI

Yarım asrı aşkın deneyimi ile Bursa merkezli fabrikasından tecrübeli pazarlama departmanıyla Avrupa ve Amerika başta olmak üzere 85 ülkeye makine ihracatı yapan, deneyimli mühendislerinin kontrolünde üretimini sürdürerek ülke ekonomisine katkı sağlayan Isıtan Makine adına Firma Sahipleri Serkan Şahin ve Şahincan Canayakın "Yılın Lider Metal İşleme Markası" ödülünü aldı.





SÜMERCİLER ELYAF EV TEKSTİLİ – YILIN LİDER EV TEKSTİLİ İMALAT FİRMASI

Tedarikçisinden müşterilerine tüm paydaşlarının katılımını sağlayarak Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ile insan sağlığı ve uyku kalitesini sürekli arttıracak ve bu konuda yurt içi ve yurt dışında öncü olacak vizyona sahi olan, Denizli'de bulunan fabrikasından tüm dünya ülkelerine hizmet vermeye devam eden Sümerciler Ev Tekstili adına Sümerciler Elyaf Ev Tekstili ve Oğuz Döngel Tekstil Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Döngel "Yılın Lider Ev Tekstil Ürünleri İmalat ve İhracat Merkezi Markası" ödülünü aldı.





ŞİFA CONSTRUCTION – YILIN LÜKS VİLLA İNŞAAT YATIRIM VE GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK MARKASI

Modern yaşamın gereği olarak gelişen teknolojiye uygun yenilikçi çözümler üretmeyi hedefleyen, kalite anlayışından, insana ve çevreye olan saygısından ödün vermeden inşaat ve gayrimenkul sektöründe müşteri memnuniyeti önceliğiyle faaliyet gösteren Şifa Construction adına Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Ced "Yılın Lüks Villa İnşaat Yatırım ve Gayrimenkul Danışmanlık Markası" ödülünü aldı.





OĞUZ HOLDİNG – LİDER İÇECEK ÜRETİM MARKASI

1997 yılında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzde yüz yerli ve milli sermaye ile kurulan, bugün 5 fabrikası ile Türkiye'nin en büyük içecek üreticisi konumunda olan, meyve suyu-soğuk çay kategorisinde Juss, enerji içeceği kategorisinde Black Bruin, gazoz-limonata-şerbet-soda kategorilerinde de Sarıyer markaları ile ilerleyen Oğuz Holding adına Şirket Ceo'su Enes Örer "Lider İçecek Üretim Markası" ödülünü aldı.





ORHAN ÖZBEY – YILIN GÜVENİLİR LÜKS ARAÇ TEDARİK MARKASI

Yaklaşık 30 yıldır iş hayatında otomotiv ve inşaat sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren, lüks araç alım satımındaki hizmetleriyle müşterilerine güvenilir bir hizmet sunan, aynı zamanda lojistik sektöründeki çalışmalarıyla da iş hacmini genişleten Orhan Özbey "Yılın Güvenilir Lüks Araç Tedarik Markası" ödülünü aldı.







İLHAN KALKAN – YILIN GENÇ GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ

Gaziantep merkezli olup İstanbul başta olmak üzere Türkiye geneli elektrik ve elektronik alanında birçok belediye, fabrika, üniversite, kültür merkezlerinde üstün hizmet anlayışı içinde yaratıcı ve katma değeri yüksek çözümler sunan DNZ Proje Zayıf Akım Sistemleri Firma Kurucusu İlhan Kalkan "Yılın Genç Girişimcisi" ödülünü aldı.







TLN – YILIN İNOVATİF E-TİCARET YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MARKASI

Teknoloji, lojistik ve network odağı ile Türkiye'den gerçekleşen e-ihracat süreçlerine çözüm sağlayıcısı olarak hizmet sunan, birçok ülkede çok sayıda pazar yerinde aynı anda satış imkanı veren ve en uygun lojistik maliyetleri ile Türkiye'deki firmalara mikro ihracat imkanı getirmeyi amaçlayan TLN adına Yönetici Ortak ve Genel Müdür Hasan Cömert "Yılın İnovatif E-Ticaret Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Markası" ödülünü aldı.





Ödül Kategorileri:

Dilberay – Yılın Sinema Filmi

En Hamarat Benim – Yılın Gündüz Kuşağı Yarışma Programı

Didem Balçın – Yılın Kadın Komedi Oyuncusu

Ece Üner – Yılın Haber Sunucusu

3'te 3 – Yılın Bilgi Yarışma Programı

Ece Mumay – Yılın Kadın Pop Sanatçısı

Begüm Polat – Yılın Dikkat Çeken Şarkıcısı

Gentleman Türkiye – Yılın İş Dünyası Dergisi

Aslı Hünel'le Gelin Evi – Yılın Gündüz Kuşağı Programı

Cansu Taşkın – Yılın Modeli

Yaşam ve Maden – Maden Sektörüne Katkı Ödülü

Sabah Ekranı – Yılın Ekonomi Haber Programı

Şampiyonların Oyunu – Yılın Youtube Spor Programı

Tarım ve Gelecek – Yılın Tarım Programı

Gün Uyanıyor – Yılın Sabah Haberleri Programı

Yavuz Oymak – Yılın Haber Muhabiri

Mehmet Aydın – Yılın Anchormani

Cem Arslan – Yılın Radyo Programcısı

Haber Global – Yılın Haber Kanalı

Cihan Talay – Yılın Dijital İçerik Üreticisi

Kan Çiçekleri – Yılın Gündüz Kuşağı Dizisi

Konuşmak Lazım – Yılın Haber Tartışma Programı

GZT – Yılın Dijital Haber Sayfası

TYN Music Production – Yılın Müzik Yapım Şirketi

Başakşehir Belediyesi Yeni Medya Akademi – Yılın Sürdürülebilir İletişim Projesi

Özkan Pekin – Yılın Çıkış Yapan Karadeniz Şarkısı