19 Mayıs 2023 ücretsiz konserler! Hadise, Murda, Sıla, Mabel Matiz halk konserleri yeri ve saati! İstanbul, Ankara, İzmir KONSER TAKVİMİ....

19 Mayıs ücretsiz konserler listesi en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir bedava konserler listesi...
19 MAYIS İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ
YER: Maltepe Etkinlik Alanı
KAPI AÇILIŞI: 14:00
KONSERLER: Hadise, Murda, Yüzyüzeyken Konuşuruz, DJ Burak Yeter, Sena Şener, Skapova, Kum
19 MAYIS KONSERLERİ ANKARA ETKİNLİK TAKVİMİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs konserleri kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nde Sıla sahne alacak.
Atatürk Orman Çiftliği'nde, 19 Mayıs saat 20:00'de başlayacak konserlere ücretsiz ring seferleri ile kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.