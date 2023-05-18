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    • Yaşam
    • 18.05.2023 17:33
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    • 18.05.2023 17:33
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    19 Mayıs 2023 HASTANELER, ECZANELER ve SAĞLIK OCAKLARI açık mı? 19 Mayıs 2023 CUMA nöbetçi eczaneler listesi!

    19 Mayıs 2023 eczaneler açık mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 19 Mayıs nöbetçi eczaneler listesi yer aldı. Resmi tatillerde eczaneler nöbet sistemine göre hizmet veriyor.İşte 19 Mayıs 2023 Cuma nöbetçi eczaneler listesi...

    takvim.com.tr
    19 Mayıs 2023 eczaneler açık mı?

    Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak. Resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak..

    19 MAYIS HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

    Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Cuma günü tüm yurtta kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Bu nedenle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yani resmi tatil olduğu için hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olacak.

    19 MAYIS 2023 İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER

    ADALAR:

    Burgazada Eczanesi

    Hayat Eczanesi

    Kınalı Eczanesi

    Büyükada Eczanesi

        ARNAVUTKÖY

        Deva Eczanesi

        Eczane Vefa

        Kübra Eczanesi

        ATAŞEHİR

        Çınar Eczanesi

        Arı Eczanesi

        Eczane Gökçe

        AVCILAR

        Cihangir Eczanesi

        Firuzköy Eczanesi

        Avcılar Derya Eczanesi

        Gülce Eczanesi

        BAĞCILAR

        Botanik Eczanesi

        Erguvan Eczanesi

        Aydın Eczanesi

        Sezgin Eczanesi

        Yeni Merve Eczanesi

        BAHÇELİEVLER

        Yeni Plevne Eczanesi

        Arya Eczanesi

        Niğdeli Eczanesi

        Sami Eczanesi

            BAKIRKÖY

            Büyük Umut Eczanesi

            Emre Eczanesi

            İnan Eczanesi

            Ceylan Eczanesi

            BAŞAKŞEHİR

            Erin Eczanesi

            Loca Eczanesi

            Metro Eczanesi

            BAYRAMPAŞA

            Uğur Eczanesi

            Yüksel Eczanesi

            BEŞİKTAŞ

            Dereboyu Eczanesi

            Ferhan Eczanesi

            Akadlar Eczanesi

            BEYKOZ

            Tülay Eczanesi

            Şener Eczanesi

            BÜYÜKÇEKMECE

            Büyükçekmece Eczanesi

            Dilem Eczanesi

            Efe Eczanesi

            ÇATALCA

            Nane Limon Eczanesi
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            İGA Art Sanat
            Haberler Yaşam 19 Mayıs 2023 HASTANELER, ECZANELER ve SAĞLIK OCAKLARI açık mı? 19 Mayıs 2023 CUMA nöbetçi eczaneler listesi!
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