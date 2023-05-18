19 Mayıs 2023 HASTANELER, ECZANELER ve SAĞLIK OCAKLARI açık mı? 19 Mayıs 2023 CUMA nöbetçi eczaneler listesi!

Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak. Resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak..
19 MAYIS HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Cuma günü tüm yurtta kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Bu nedenle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yani resmi tatil olduğu için hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olacak.
19 MAYIS 2023 İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER
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