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    • Yaşam
    • 18.05.2023 17:25
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    • 18.05.2023 17:25
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    19 Mayıs 2023 BORSA açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda BİST'te (Borsa İstanbul) işlem yapılıyor mu?

    19 Mayıs 2023 borsa açık mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Tüm yurtta büyük bir coşku ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak 19 Mayıs için hazırlıklar sürüyor. Yatırımcılar ise 19 Mayıs 2023 günü borsanın açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs 2023 borsa açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    19 Mayıs 2023 borsa açık mı?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil statüsünde yer alan milli bayramlar arasında yer almaktadır. İşte detaylar...

    19 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Borsa İstanbul A.Ş.'nin takvimine göre 19 Mayıs'ta Pay Piyasası kapalı olacak. 19 Mayıs Cuma günü, Borçlanma Araçları Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gerçekleştirilemeyecek. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) ise seans işlemleri yapılabilecek.

    19 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, milli bayramlar arasında yer almaktadır. Ülkemizde milli bayramlar tatil ilan edildiğinden 19 Mayıs da resmi tatildir. Cuma gününe denk gelen bu bayram hafta sonu tatili ile birleşirken kamusal iş yerleri ile okullar, 19 Mayıs Cuma gününden itibaren 3 gün boyunca kapalı olacaktır.

    Okullar ve iş yerleri 22 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Ancak özel sektör çalışanları için 19 Mayıs tatili, işverenlerin inisiyatifiyle belirlenmektedir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çalışılması halinde, resmi tatilde çalışma tarifesi uygulanır ve çalışan kişi, o gün için normal mesai ücretinin iki katını almalıdır.

        19 MAYIS'IN ÖNEMİ NEDİR?

        19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmî bayramıdır.
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        Haberler Yaşam 19 Mayıs 2023 BORSA açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda BİST'te (Borsa İstanbul) işlem yapılıyor mu?
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