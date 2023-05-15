Tarihi seçimde akıllarda kalan renkli görüntüler!

Türkiye, dün nefesini tuttu seçim heyecanına kilitlendi. Yaklaşık 61 milyon seçmen, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekilini seçmek için sandıklara akın etti. Saat 08.00 ile 17.00 arasında 81 ilin 973 ilçesinde kurulan 191 bin 884 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşti. Sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiren seçmenler, birbirinden renkli görüntüler sergiledi. En renkli kareler, hafızalara yerleşti.



REKOR KATILIM

Tarihi seçime katılım oldukça fazlaydı. Öyle ki seçmenin yüzde 93.6'sının oy kullandığı açıklandı. Bu rakam, şimdiye kadar ki en yüksek katılım oranı olarak vurgulandı. 2018'de yüzde 86.24, 2015'te ise yüzde 85.23'lük bir katılım sağlanmıştı.





EN KALABALIK

Tarihi günde en fazla seçmenin bulunduğu yerlerden birisi, İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'ydi. Kadriye Moroğlu Lisesi'nde 541 bin 33 seçmen sandığa gitti. Vatandaşların okul bahçesinde ve koridorlarda oluşturduğu kalabalık böyle gözlendi.