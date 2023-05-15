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    Tarihi seçimde akıllarda kalan renkli görüntüler!

    Türkiye, tarihi seçimi geride bıraktı. 61 milyon seçmen, hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili için oy kullandı. Akıllarda ise bu renkli görüntüler kaldı.

    Sandığın enleri

    Türkiye, dün nefesini tuttu seçim heyecanına kilitlendi. Yaklaşık 61 milyon seçmen, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekilini seçmek için sandıklara akın etti. Saat 08.00 ile 17.00 arasında 81 ilin 973 ilçesinde kurulan 191 bin 884 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşti. Sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiren seçmenler, birbirinden renkli görüntüler sergiledi. En renkli kareler, hafızalara yerleşti.

    REKOR KATILIM
    Tarihi seçime katılım oldukça fazlaydı. Öyle ki seçmenin yüzde 93.6'sının oy kullandığı açıklandı. Bu rakam, şimdiye kadar ki en yüksek katılım oranı olarak vurgulandı. 2018'de yüzde 86.24, 2015'te ise yüzde 85.23'lük bir katılım sağlanmıştı.



    EN KALABALIK
    Tarihi günde en fazla seçmenin bulunduğu yerlerden birisi, İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'ydi. Kadriye Moroğlu Lisesi'nde 541 bin 33 seçmen sandığa gitti. Vatandaşların okul bahçesinde ve koridorlarda oluşturduğu kalabalık böyle gözlendi.



    EN BENZERLER
    Antalya'da ikizler Bengisu Başak ve Yaprak Okuyan, ilk oyları için Konyaaltı İlkokulu'na gitti. Ardından Anneler Günü'nü kutlamak için anneleri İnci Okuyan'ın sandık başkanlığı görevi yaptığı Toros Anadolu Lisesi'ne gitti. İkizlerin sözleri gülümsetti: Cumhurbaşkanı kim olursa olsun benim cumhurbaşkanım annem, gönlümüzün başkanı!



    EN SAKİN...
    Türkiye'nin en az seçmeni Nevşehir Kozaklı'ya bağlı Küçükyağlı köyündeydi. 4'ü kadın 10 seçmen köy camisinin kullanılmayan lojman binasında bulunan 1046 numaralı sandığa gitti. Vatandaşlık görevini yerine getirdi.



        GECE 10 BİN GÜNDÜZ 75!
        Antalya Muratpaşa'daki tarihi Kaleiçi'nin de yer aldığı Tuzcular Mahallesi, geceleri 10 bin kişiyi ağırladı. Ancak o mahallede sadece 75 seçmen vardı. Tuzcular Mahallesi Muhtarı Uğur Çetin, daha önce 55 seçmenin olduğunu açıkladı. "Mahallemiz, Türkiye'nin seçmen olarak en küçük mahallerinden biri" ifadesini kullandı.



        ÖNCE OY SONRA DENİZ
        Seçim günü vatandaşlar önce sandığa akın etti. Ardından güzel havayı fırsat bilip sahillere indi. Antalya'da Konyaaltı ve Lara Plajı'nda iğne atılsa yere düşmedi. Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğu kentte, özellikle çocuklar denize girerek vakit geçirdi. Muğla'da da benzer görüntüler hakimdi.



        EN UZUNLAR
        Rekor katılımın olduğu seçime Türkiye'den Guinness Rekorlar Kitabı'na giren iki isim de damga vurdu. Karabük'te yaşayan ve 2 metre 15 santim boyunda olan Rumeysa Gelgi, evine getirilen sandıkta oyunu kullandı.

            2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" Sultan Köse de Mardin'de vatandaşlık görevini yaptı.

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            Haberler Yaşam Tarihi seçimde akıllarda kalan renkli görüntüler!
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