İşte milli irade: 7'den 70'e herkes sandık başında!





AŞİRET SAVAŞI

Yüzyılın seçimi, kimi yerde coşkulu geçerken kimi yerde ise gerginlikle geçti. Şanlıurfa Akçakale'nin Koruklu Mahallesi'nde iki aşiret, farklı adaylara oy verdi. Aşiret üyeleri arasında bu nedenle tartışma çıktı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgada bir otomobilin önü kesildi. Oy kullanmadan dönen aşiret üyelerinin bulunduğu aracın camları kırıldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Yine Akçakale'de bir parti sandık kurulu üyesi, toplu oy kullanmak isteyen gruba itiraz edince üzerine kaynar su döktükleri suçlamasıyla şikayetçi oldu. Bir başka mahallede ise toplu oy kullanmak istedikleri ileri sürülen vatandaşlar ile bu duruma itiraz eden sandık kurulu üyeleri arasında kavga çıktı.



KALPLERİ DAYANMADI

Türkiye, dün vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandık başına gitti. Seçim heyecanı yaşayan vatandaşlar ise kalp krizi geçirdi. Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki sandık müşahidi Şeref Kurt, dün sabah oy kullanma işleminin başladığı sırada bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçiren Kurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı.

OY KULLANIYORDU

Trabzon'un Akçaabat ilçesine Derecik Mahallesi'ndeki Çevreli Camisi lokalinde kurulan 1093 numaralı sandıkta oy kullanmak için kabine giren 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, fenalaştı. Sandık görevlileri ve yakınları tarafından kabinden çıkarıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen yaşlı kadın, hastanede hayatını kaybetti. Giresun'un Espiye ilçesinde 85 yaşındaki İsmail Yıldız, oy kullanma odasında kalbine yenildi. Manisa'da Akhisarspor'un eski yönetim kurulu üyesi, iş adamı 48 yaşındaki Zafer Leblebici ise oy kullanan anne ve babasını arabasında beklerken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.