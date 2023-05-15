İşte milli irade: 7'den 70'e herkes sandık başında!

Erzurum Şehir Hastanesi'nde KOAH tedavisi gören, 8 çocuk annesi Muhteber Akbaba'nın (75) talebiyle ambulans hazırlandı. Oksijen tüpüyle hastaneden alınan Akbaba, Palandöken'deki Abdurrahman Gazi Ortaokulu'na götürüldü. Sağlık ekiplerinin oksijen tüpüyle, sedyede, adının yazılı olduğu sınıfa ulaştırdığı Akbaba, görevlilerin yardımıyla oyunu kullandı.
ÖNCE KAZA SONRA OY
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Ali Ömer Küçük (21), önceki gün trafik kazası geçirdi. Yürümekte güçlük çeken genç, buna rağmen oy kullanmak için İstiklal Ortaokulu'na geldi. Sağ ayak bileği kırılan Küçük, ilk oyunu kullandı.
15 ÇOCUK ANNESİ
Batman'da 15 çocuk annesi Meryem Seyrek (85), "Ne olursa olsun oyumu kullanacağım" dedi. Hasta yatağından kalkarak çocuklarının da desteğiyle sandığa gitti. 'Hayırlı olsun' dileklerini iletti.
VATAN SEVDASI YAŞ DİNLEMEDİ
Milyonlarca kişi, dün sabah 08.00'den itibaren 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere okullara akın etti. Yoğun bir katılımın olduğu yüzyılın seçiminde vatandaşlar, görevini yerine getirdi. Yaşlılar, hastalar ve engelliler de tüm zorluklara rağmen sandık başına gitti. Ortaya çıkan demokraşi şöleni ise vatan sevdasını gözler önüne serdi.
112 YAŞ
Gümüşhane'nin en yaşlısı 112 yaşındaki Güllü Doğan, dün sabah Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi'ne geldi. 1046 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandığa oyunu atıp evraklara parmak bastıktan sonra yaptığı açıklamada seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını dileyen Güllü nine, "Evde kullanmadım. Geldim buraya. Allah izin verdi, oyumu kullandım. Elim ayağım tutuyor. Allah o adama hayırlı uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin" ifadesini kullandı.