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    İşte milli irade: 7'den 70'e herkes sandık başında!

    Vatandaşlar, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için sandıkları patlattı. Onlar arasında bütün güçlüklere rağmen oy kullanmaya giden yaşlı, engelli ve hastalar da vardı. İşte sizler için derlediğimiz 15 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Helal olsun size

    Erzurum Şehir Hastanesi'nde KOAH tedavisi gören, 8 çocuk annesi Muhteber Akbaba'nın (75) talebiyle ambulans hazırlandı. Oksijen tüpüyle hastaneden alınan Akbaba, Palandöken'deki Abdurrahman Gazi Ortaokulu'na götürüldü. Sağlık ekiplerinin oksijen tüpüyle, sedyede, adının yazılı olduğu sınıfa ulaştırdığı Akbaba, görevlilerin yardımıyla oyunu kullandı.



    ÖNCE KAZA SONRA OY
    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Ali Ömer Küçük (21), önceki gün trafik kazası geçirdi. Yürümekte güçlük çeken genç, buna rağmen oy kullanmak için İstiklal Ortaokulu'na geldi. Sağ ayak bileği kırılan Küçük, ilk oyunu kullandı.



    15 ÇOCUK ANNESİ
    Batman'da 15 çocuk annesi Meryem Seyrek (85), "Ne olursa olsun oyumu kullanacağım" dedi. Hasta yatağından kalkarak çocuklarının da desteğiyle sandığa gitti. 'Hayırlı olsun' dileklerini iletti.

    VATAN SEVDASI YAŞ DİNLEMEDİ
    Milyonlarca kişi, dün sabah 08.00'den itibaren 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere okullara akın etti. Yoğun bir katılımın olduğu yüzyılın seçiminde vatandaşlar, görevini yerine getirdi. Yaşlılar, hastalar ve engelliler de tüm zorluklara rağmen sandık başına gitti. Ortaya çıkan demokraşi şöleni ise vatan sevdasını gözler önüne serdi.



    112 YAŞ
    Gümüşhane'nin en yaşlısı 112 yaşındaki Güllü Doğan, dün sabah Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi'ne geldi. 1046 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandığa oyunu atıp evraklara parmak bastıktan sonra yaptığı açıklamada seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını dileyen Güllü nine, "Evde kullanmadım. Geldim buraya. Allah izin verdi, oyumu kullandım. Elim ayağım tutuyor. Allah o adama hayırlı uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin" ifadesini kullandı.



        100 YAŞ
        İstanbul'da 1923 doğumlu Fatma Perihan Kutlar, Sarıyer Yeniköy'de bulunan Yeniköy Ortaokulu'nda oy kullandı. Özel servis aracıyla okula getirilen Fatma nine, "Bu yaşta da çok şükür kullanmaya devam ediyorum" dedi.



        92 YAŞ
        Kocaeli'de yürüme güçlüğü çeken Keriman Met (92), sedye ile oy vereceği sandığa götürüldü. Vatandaşlar, oyunu kullanan Met'e 'Helal olsun teyzem' diyerek destekte bulundu.



        OKSİJEN TÜPÜYLE GELDİLER
        Bursa'da belediye ekipleri, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören kalp ve böbrek hastası İsmail Aktan (74) için harekete geçti. Kolunda serum, ağzında oksijen tüpü ile hastaneden alınıp, ambulansla 14 Eylül İlkokulu'na götürülen Aktan, oyunu kullandı. Yaşlı kadın, "Adalet tecelli etsin" dedi.



            AŞİRET SAVAŞI
            Yüzyılın seçimi, kimi yerde coşkulu geçerken kimi yerde ise gerginlikle geçti. Şanlıurfa Akçakale'nin Koruklu Mahallesi'nde iki aşiret, farklı adaylara oy verdi. Aşiret üyeleri arasında bu nedenle tartışma çıktı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgada bir otomobilin önü kesildi. Oy kullanmadan dönen aşiret üyelerinin bulunduğu aracın camları kırıldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Yine Akçakale'de bir parti sandık kurulu üyesi, toplu oy kullanmak isteyen gruba itiraz edince üzerine kaynar su döktükleri suçlamasıyla şikayetçi oldu. Bir başka mahallede ise toplu oy kullanmak istedikleri ileri sürülen vatandaşlar ile bu duruma itiraz eden sandık kurulu üyeleri arasında kavga çıktı.

            KALPLERİ DAYANMADI
            Türkiye, dün vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandık başına gitti. Seçim heyecanı yaşayan vatandaşlar ise kalp krizi geçirdi. Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki sandık müşahidi Şeref Kurt, dün sabah oy kullanma işleminin başladığı sırada bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçiren Kurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı.

            OY KULLANIYORDU
            Trabzon'un Akçaabat ilçesine Derecik Mahallesi'ndeki Çevreli Camisi lokalinde kurulan 1093 numaralı sandıkta oy kullanmak için kabine giren 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, fenalaştı. Sandık görevlileri ve yakınları tarafından kabinden çıkarıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen yaşlı kadın, hastanede hayatını kaybetti. Giresun'un Espiye ilçesinde 85 yaşındaki İsmail Yıldız, oy kullanma odasında kalbine yenildi. Manisa'da Akhisarspor'un eski yönetim kurulu üyesi, iş adamı 48 yaşındaki Zafer Leblebici ise oy kullanan anne ve babasını arabasında beklerken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

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            Haberler Yaşam İşte milli irade: 7'den 70'e herkes sandık başında!
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