Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu özel gün için birçok kişi çeşitli hediye fikirlerini araştırmaya başladı. Peki, Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü 2023 ne zaman? İşte Anneler günü tarihçesi ve önemi...
2023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ, AYIN KAÇINDA?
2023 Anneler Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayının ikinci Pazar günü 14 Mayıs'ta kutlanacak. 14 Mayıs tarihi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimlerinin olduğu tarih olarak dikkat çekiyor.
İLK ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANDI?
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi. Türkiye'de Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlanmıştır.