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    • Yaşam
    • 12.05.2023 08:02
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    • 12.05.2023 08:02
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    Seçim günü nikah, düğün yapılır mı? SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI - 14 Mayıs 2023 seçim günü kafe, restoran, AVM, marketler, iş yerleri açık olacak mı?

    Seçim günü yasakları 14 Mayıs'a sayılı günler kala en sık aratılanlar arasında yer aldı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanacak olan milyonlarca vatandaş eğlence yerlerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. Seçim günü yapılmasına izin verilmeyen yasaklar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki, seçim günü kafe ve restoranlar açık olacak mı? Seçim günü avm ve marketler açık mı? İşte seçim günü yasakları...

    takvim.com.tr
    Seçim günü yasakları neler? Marketler açık olacak mı?

    Seçim günü yasakları 14 Mayıs'a sayılı günler kala en sık aratılanlar arasında yer aldı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanacak olan milyonlarca vatandaş eğlence yerlerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. Seçim günü yapılmasına izin verilmeyen yasaklar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki, seçim günü kafe ve restoranlar açık olacak mı? Seçim günü avm ve marketler açık mı? İşte seçim günü yasakları...

    14 MAYIS KAFE VE RESTORANLAR AÇIK OLACAK MI?

    Seçim yasakları Resmi Gazete'de yayınlanarak kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnızca yemek verilebilecek.

    14 MAYIS 2023 SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

    -Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

    -Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

        -Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

        -Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

        -Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

        -YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

        -Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

        -Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

        -Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

        -Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

            OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA?

            YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

            SEÇİM GÜNÜ DÜĞÜN YAPILIR MI?

            Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

            SEÇİM GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

            14 Mayıs'ta marketlerin aynı şekilde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.
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            Haberler Yaşam Seçim günü nikah, düğün yapılır mı? SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI - 14 Mayıs 2023 seçim günü kafe, restoran, AVM, marketler, iş yerleri açık olacak mı?
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