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    • Yaşam
    • 11.05.2023 10:49
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    • 11.05.2023 10:49
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    Sandık görevlisi ücreti 867 TL mi? 2023 YSK sandık görevlisi sorgulama! 14 Mayıs 2023 SEÇİM GÖREVLİSİ ne kadar alacak?

    14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık görevlisi ücretleri merak ediliyor. Sandık başında görev alacak olan seçim görevlileri ise seçim ücretlerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, 14 Mayıs 2023 sanık görevlisi ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sandık görevlisi ücreti 867 TL mi?

    Sandık görevli ücreti 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için araştırılıyor. İşte detaylar....

    SANDIK GÖREVLİ SORGULAMA

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından sandık başında görevli olacak memura çalışacakları merkezler iletildi. Görevlilerin kaç numaralı sandıkta görev alacağı ise önümüdeki günlerde kesinlik kazanacak.

    SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Henüz belirlenmeyen seçim görevlileri için güncel ücretler de duyurulmadı. Bu noktada geçtiğimiz seçim dönemlerine bakılıyor. 2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

    Henüz sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. 2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

        Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

        Sandık görevlisi olma şartları henüz açıklanmadı ancak kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        18 yaşını doldurmuş olmak,

        Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

        Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

        İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

        SEÇİM GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.

        Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

        İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.

        SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

        Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

        - Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

        - Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

            - Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

            - Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

            - Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

            - Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.
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