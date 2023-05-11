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    • Yaşam
    • 11.05.2023 10:31
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    • 11.05.2023 10:31
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    2023 Anneler günü ne zaman? Anneler günü ilk ne zaman kutlandı? ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ!

    Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu özel gün için birçok kişi çeşitli hediye fikirlerini araştırmaya başladı. Peki, Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü 2023 ne zaman? İşte Anneler günü tarihçesi ve önemi...

    takvim.com.tr
    Anneler günü ilk ne zaman kutlandı?

    Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu özel gün için birçok kişi çeşitli hediye fikirlerini araştırmaya başladı. Peki, Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü 2023 ne zaman? İşte Anneler günü tarihçesi ve önemi...

    2023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ, AYIN KAÇINDA?

    2023 Anneler Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayının ikinci Pazar günü 14 Mayıs'ta kutlanacak. 14 Mayıs tarihi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimlerinin olduğu tarih olarak dikkat çekiyor.

    İLK ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANDI?

    ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi. Türkiye'de Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlanmıştır.

        ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

        Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar. Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

        Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika'da mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır.
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        Haberler Yaşam 2023 Anneler günü ne zaman? Anneler günü ilk ne zaman kutlandı? ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ!
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