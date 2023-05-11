Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu özel gün için birçok kişi çeşitli hediye fikirlerini araştırmaya başladı. Peki, Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü 2023 ne zaman? İşte Anneler günü tarihçesi ve önemi...