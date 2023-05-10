Hazel Aybak: 2023 yazında bunlar moda olacak

Yaz mevsimi yaklaşırken, trendlerden geride kalmak istemeyen moda tutkunları 2023 yazının moda olacak parçalarını araştırmaya başladı.



Giyim markası Hazel Anna'nın kurucusu Hazel Aybak, yaz modasıyla ilgili dikkat çekici tüyolar verdi. Bel ve göbek çevresini açıkta bırakan crop'ların son yıllarda oldukça revaçta olduğunu belirten Aybak, bu akımın yaz aylarda da hükmünü sürdüreceğini söyledi: "Crop'lar bu yaz da tahtından inmeyecek. Son yıllarda gardıropların demirbaşları arasına giren bu parçaları 2023 yazında da çevremizde sıkça göreceğiz. Hem pantolon hem de etekle kombinlenebilen crop'lar trendleri yakalamak isteyenler için çok ideal."



DOĞADAN GELEN İLHAM

"Asimetrik kesim elbiseler ve tiril tiril etekler de 2023 yazının yıldızı olacak" diyen Hazel Aybak ayrıca floral desenlerin yazın trendleri arasında yer alacağını dile getirdi: "İlhamını doğadan alan floral desenler, her ilkbahar ve yaz sezonunda karşımıza çıkar. Neredeyse bir moda klişesidir bu. Ancak pandemi döneminin ardından başlayan doğaya dönüş teması, bu desenleri çok daha yaratıcı ve ilgi çekici şekillerde karşımıza getirdi. Çiçekli elbiseler, bluzlar, gömlekler neredeyse tüm modacıların radarında bu yaz da. Biz de Hazel Anna'nın yeni kreasyonunda floral desenli parçalara yer verdik."



KIRMIZI ZİRVEDE

Hazel Aybak'a göre bu yazın trend renkleri ise kırmızı, turuncu ve mavi olacak: "Pantone Renk Enstitüsü bu yaza damga vuracak renkler arasında kırmızının başı çektiğini açıkladı. Koyu kırmızı 2023 yazının olmazsa olmazı diyebiliriz şimdiden. Bu sezonun en dikkat çekici renklerinden bir diğeri turuncu. Göz alıcı maviler de yine sıkça karşımıza çıkacak."







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