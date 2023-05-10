AK Parti HAKKARİ MİLLETVEKİLİ adayları isim listesi! 28. dönem AK Parti Milletvekili adayları kimler? Hakkari'den kim aday oldu?

AK Parti, 28'inci dönem milletvekili seçimi için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. İşte AK Parti Hakkari Milletvekili adayları isimleri..
HAKKARİ AK PARTİ ADAY LİSTESİ
HAKKARİ 1 ABDULMUTTALİP ÖZBEK
HAKKARİ 2 MEHMET BUDAK
HAKKARİ 3 HİKMET YAŞAR
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra