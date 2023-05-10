Seçim günü yasakları 14 Mayıs'a sayılı günler kala en sık aratılanlar arasında yer aldı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanacak olan milyonlarca vatandaş eğlence yerlerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. Seçim günü yapılmasına izin verilmeyen yasaklar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki, seçim günü kafe ve restoranlar açık olacak mı? Seçim günü avm ve marketler açık mı? İşte seçim günü yasakları...
14 MAYIS KAFE VE RESTORANLAR AÇIK OLACAK MI?
Seçim yasakları Resmi Gazete'de yayınlanarak kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnızca yemek verilebilecek.
14 MAYIS 2023 SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?
-Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
-Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.