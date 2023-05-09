28. dönem BURDUR MİLLETTVEKİLİ adayları! AK Parti Burdur Milletvekili adayları isim listesi! AK PARTİ Burdur'dan kimler aday oldu?

AK Parti Burdur milletvekili adayları belli oldu. İşte AK Parti Burdur Milletvekili adayları isim listesi...
AK PARTİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Burdur 1. sıra - Adem Korkmaz
Burdur 2. sıra - Mustafa Oğuz
Burdur 3. sıra - Volkan Mengi
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra