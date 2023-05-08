Oy verirken dikkat edilmesi gerekenler! 2023 SEÇİM YASAKLARI neler, ne zaman başlıyor? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlere ilişkin dikkat edilmesi gerekenler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte oy verirken dikkat edilmesi gerekenler...
KAÇ SEÇMEN OY KULLANACAK?
Yurtiçi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Bunların 60 milyon 697 bin 843'ü yurtiçi seçmen. 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek.
SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.