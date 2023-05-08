AK Parti, milletvekili adayları listesinde 17 bakandan 15'inin yer alması dikkat çekti. Listenin sunulmasıyla AK Parti Çanakkale adayları merak edildi. İşte detaylar...
AK PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Çanakkale 1. sıra - Ayhan Gider
Çanakkale 2. sıra - Jülide İskenderoğlu
Çanakkale 3. sıra - Nazım Hikmet Keskiner
Çanakkale 4. sıra - Halil Zahit Mert
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra