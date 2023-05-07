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    • Yaşam
    • 07.05.2023 08:02
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    • 07.05.2023 08:02
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    Sandık görevlisi ne kadar alır, başvuru nasıl yapılır? Sandık görevlisi nasıl olunur? 2023 YSK BAŞVURU nereden yapılır?

    Sandık görevlisi nasıl olunur sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. YSK tarafından açıklanan takvime göre Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 14 Mayıs'ta düzenlenecek. Seçimde görev almak isteyenler ise sandık görevlisi ücreti ve başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, sandık görevlisi ne kadar alır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sandık görevlisi nasıl olunur?

    Sandık görevlisi nasıl olunur sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. YSK tarafından açıklanan takvime göre Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 14 Mayıs'ta düzenlenecek. Seçimde görev almak isteyenler ise sandık görevlisi ücreti ve başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, sandık görevlisi ne kadar alır? İşte detaylar...

    SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

    Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

    Sandık görevlisi olma şartları henüz açıklanmadı ancak kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    18 yaşını doldurmuş olmak,

    Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

    Adli sicil kaydı gibi...

    Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

    İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

    SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

    Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.

    Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

        İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.

        Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.

        2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Sandık kurulu üyelerine ve sandık başkanına ödenecek ücretler henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri;

        Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

        Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL
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        Haberler Yaşam Sandık görevlisi ne kadar alır, başvuru nasıl yapılır? Sandık görevlisi nasıl olunur? 2023 YSK BAŞVURU nereden yapılır?
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