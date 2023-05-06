Başkan Erdoğan İstanbul mitingi nerede, nasıl gidilir soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...
YÜZYILIN MİTİNGİ İÇİN HER ŞEY HAZIR I VİDEO İZLE
ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;
72T Yeşilköy - Taksim
94Y Yeşilpınar - Bakırköy
98H Metrokent - Bakırköyx
98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu;
Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı
A-04 ve A-31 Minibüsleri
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ NEREDE?
AK Parti'nin İstanbul'daki "Yüzyılın Mitingi", Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek ''Yüzyılın Mitingi", 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.