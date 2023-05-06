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    • Yaşam
    • 06.05.2023 17:04
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    • 06.05.2023 17:33
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    Başkan Erdoğan İstanbul mitingi nerede? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir, METRO, OTOBÜS HATLARI! YÜZYILIN MİTİNGİ saat kaçta?

    Başkan Erdoğan İstanbul Mitingi için araştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçim yarışı kızışırken liderler düzenlenen mitinglerle vatandaşlarla buluşuyor. Peki, Başkan Erdoğan İstanbul mitingi ne zaman? İstanbul mitingi saat kaçta? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan İstanbul mitingi nerede?

    Başkan Erdoğan İstanbul mitingi nerede, nasıl gidilir soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

    YÜZYILIN MİTİNGİ İÇİN HER ŞEY HAZIR I VİDEO İZLE

    ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;

    72T Yeşilköy - Taksim

    94Y Yeşilpınar - Bakırköy

    98H Metrokent - Bakırköyx

    98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu;

    Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı

    A-04 ve A-31 Minibüsleri

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ NEREDE?

    AK Parti'nin İstanbul'daki "Yüzyılın Mitingi", Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek ''Yüzyılın Mitingi", 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

        AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Yüzyılın Mitingi"nin yapılacağı belirtildi.

        Mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedilen açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

        TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ OLACAK

        Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
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        Haberler Yaşam Başkan Erdoğan İstanbul mitingi nerede? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir, METRO, OTOBÜS HATLARI! YÜZYILIN MİTİNGİ saat kaçta?
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