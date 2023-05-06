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    • Yaşam
    • 06.05.2023 10:20
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    • 06.05.2023 10:20
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    AK Parti HAKKARİ MİLLETVEKİLİ adayları isim listesi! 28. dönem AK Parti Milletvekili adayları kimler? Hakkari'den kim aday oldu?

    AK Parti Hakkari Milletvekilleri isim listesi merak ediliyor. 4 Mayıs'ta yapılacak olan 28'inci dönem milletvekili seçimi için AK Parti aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm bakanlar milletvekili aday listesinde sıralandı. İşte AK Parti Hakkari Milletvekili adayları isim listesi...

    takvim.com.tr
    AK Parti HAKKARİ MİLLETVEKİLİ adayları isim listesi!

    AK Parti, 28'inci dönem milletvekili seçimi için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. İşte AK Parti Hakkari Milletvekili adayları isimleri..

    HAKKARİ AK PARTİ ADAY LİSTESİ

    HAKKARİ 1 ABDULMUTTALİP ÖZBEK

    HAKKARİ 2 MEHMET BUDAK

    HAKKARİ 3 HİKMET YAŞAR

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

        Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
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        Haberler Yaşam AK Parti HAKKARİ MİLLETVEKİLİ adayları isim listesi! 28. dönem AK Parti Milletvekili adayları kimler? Hakkari'den kim aday oldu?
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