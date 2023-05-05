SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulama ekranı hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Oturdukları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar ise bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri öğrenebiliyor.