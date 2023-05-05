Uzaya çıkacak ilk Türk astronot olacak olan Alper Gezeravcı'nın annesi Sıddıka Gezeravcı: Çocukluk hayaliydi

Türkiye, gözünü uzaya dikti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan Teknofest 2023'te uzaya çıkacak ilk Türk astronotlarını ilan etti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli F-16 pilotu Alper Gezeravcı o tarihi göreve seçilen isimdi. Haberin ardından Gezeravcı'nın baba ocağı Mersin Silifke'de gurur ve sevinç hakimdi! Emekli öğretmen baba Ali Gezeravcı, "36 bin kişi başvurmuş, oğlum değerlendirme sonucu seçilmiş" dedi. Anne Sıddıka Gezeravcı ise şunları söyledi: Daha 6 yaşında anneannesine, 'Büyüyünce uçak şoförü olacağım' derdi. Küçüklüğünden beri pilotluk hayali vardı. Gökyüzüne çok hevesliydi.
MİLLİ Uzay Projesi kapsamında uzaya gönderiyecek Türk astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, önümüzdeki günlerde eğitime başlayacak.
MİLLİ Uzay Projesi kapsamında uzaya gönderiyecek Türk astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, önümüzdeki günlerde eğitime başlayacak.