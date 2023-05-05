Katil telefonun ucunda

KÜTAHYA'DA geçtiğimiz hafta 17 yaşındaki Özge Şahin'e (17) ulaşamayan yakınları, soluğu Zafertepe Mahallesi Oya Sokak'taki evinde aldı. Genç kızın hareketsiz şekilde yattığını görünce şok yaşadı. İhbar üzerine eve sağlık ekipleri çağırıldı. Genç kızın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Sır olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Genç kızın cesedinin olduğu odada kanlar görülürken, evden ise içki şişeleri çıktı. Bunun yanı sıra Özge'nin bedeninde çok sayıda kırığa ve ağır kesiklere de rastlandı.
ÖZGE DE KULLANMIŞ
Hakkında birçok kez uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan genç kızın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Dedektifler, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından genç kızın cep telefonuyla yaptığı son görüşmelerden yola çıktı. Sevgilisi Eren Muhammed Emlek (21) ile 3 kişi gözaltına alındı. Kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü itiraf eden Emlek, tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÖZGE DE KULLANMIŞ
Hakkında birçok kez uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan genç kızın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Dedektifler, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından genç kızın cep telefonuyla yaptığı son görüşmelerden yola çıktı. Sevgilisi Eren Muhammed Emlek (21) ile 3 kişi gözaltına alındı. Kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü itiraf eden Emlek, tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.